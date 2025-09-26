Российский пропагандист, телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян скончался в пятницу, 26 сентября, в возрасте 59 лет.

О смерти сообщила его жена, главный редактор RT и путинистка Маргарита Симоньян.

– Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю, — написала она в Telegram.

Умер путинист Тигран Кеосаян — что известно

По сообщениям росСМИ, Кеосаян находился в коме девять месяцев — с января 2025 года, когда пережил клиническую смерть. Ранее Симоньян публично подтверждала его состояние.

Предварительной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность. Пропагандистские СМИ также напоминают о перенесенных ранее проблемах с сердцем у Кеосаяна. Он скончался, не приходя в сознание.

Тигран Кеосаян и его пропагандистская деятельность

Путинист был одним из самых громких рупоров российской пропаганды. Он работал режиссером, телеведущим и продюсером, но наибольшую славу получил за обслуживание кремлевских нарративов.

Вместе с женой Маргаритой Симоньян Кеосаян создавал телевизионные проекты и фильмы, продвигавшие идею «величия России» и оправдывавшие аннексию украинских территорий.

Его имя связано с антиукраинскими заявлениями и призывами к соседним странам определиться, «с кем они» — с Западом или Москвой. За такую деятельность Кеосаян оказался под санкциями Украины, ЕС и Канады.

Наиболее показательным проектом стал фильм Крымский мост. Сделано с любовью!, снятый по сценарию Симоньян.

