Инновационный парк UNIT.City представил официальный саундтрек — песню City, созданную группой LATEXFAUNA.

Композиция стала первой музыкальной идентификацией парка и отныне будет ежедневно звучать на его территории, встречая резидентов, жителей и гостей.

Трек City станет музыкальной айдентикой парка, которая отражает концепт UNIT.City как города в городе — где сочетаются работа, обучение, технологическое сообщество и творческие возможности для реализации любых идей.

Проект объединил две сферы, которые обычно существуют параллельно — бизнес и культуру. Для UNIT.City музыка стала инструментом расширения коммуникации с резидентами и посетителями. Для музыкантов это — возможность создать произведение, которое существует в конкретном пространстве и связано со средой, формирующей собственную культуру.

К релизу песни создан видеоклип в режиссуре Инди Хайта. В видеоработе показано пространство парка как динамичная креативная среда, где рабочие процессы, отдых и культура составляют единую картину современного города.

— Мы искали форму коммуникации, которая будет ближе и понятнее людям. Музыка дает ощущение, которое не требует объяснений. Трек City — это способ показать, чем живет парк, — отмечает команда UNIT.City.

Группа LATEXFAUNA стала идеальным партнером для этого проекта. Их музыка сочетает в себе мечту, молодость и прогрессивность — именно те черты, с которыми ассоциирует себя UNIT.City.

— Для меня эта коллаборация о том, что бизнес и искусство могут классно объединяться и делать бескомпромиссные вещи, которые будут устраивать нас как музыкантов, и их – как бизнес. При этом аудитория получает интересный новый опыт и новую музыку, в которую можно погрузиться, – отмечает фронтмен группы LATEXFAUNA Дмитрий Зезюлин.

Для UNIT.City этот проект — это способ донести идею: в Украине есть место, где инновации и культура не разделены, а работают вместе. Парк уже реализует театральные фестивали, кинопоказы, арт-проекты, а теперь — и музыкальное направление.

Цель — показать молодым украинцам, что в стране есть пространство, где можно оставаться, создавать и находить свое сообщество. City становится символом этой возможности — и для тех, кто ежедневно работает в инновационном парке, и для тех, кто только открывает для себя UNIT.City.

Послушать City можно на всех цифровых платформах или непосредственно в UNIT.City.

Клип уже доступен на официальном YouTube-канале LATEXFAUNA.

Также послушать песню City и другие любимые хиты LATEXFAUNA можно в рамках всеукраинского тура группы, который охватит десятки городов и завершится большим концертом в Киеве 20 декабря в Stereo Plaza. Билеты доступны по ссылке.

Фото: UNIT.City

