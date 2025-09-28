Украинские звезды показали, как вместе с семьями прятались в укрытиях во время массированной российской атаки на Киев ночью 28 сентября.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина в Instagram Stories опубликовала фото из укрытия. Она вместе с сыном Александром провела восемь часов в метро.

– У меня, кажется, за ночь передозировка скроллинга всех соцсетей: в Threads – все плохие, в Титкоке – все веселые, в Инстаграме – все успешные и красивые! Я – спать! Обнимаю каждую из вас, – написала Ефросинина утром.

Григорий и Кристина Решетники

Телеведущий Григорий Решетник, его жена Кристина и трое их сыновей, Иван, Дмитрий и Александр, во время российской атаки на Киев прятались на парковке.

– Пусть их детям все вернется. Сил нет это переживать каждый раз, – написала Кристина Решетник.

Женя Кот

Хореограф Женя Кот вместе с женой и их годовалой дочерью Лелей прятались в укрытии во время атаки РФ на Киев.

— Малышка с мамой прячутся в укрытии. Я хожу туда-сюда, все не спим уже долго. Леля слышит взрывы и говорит: Бум-бум. Объясняем, что это облака между собой бум-бум, а потом будет кап-кап. К сожалению, таковы наши реалии, — отметил хореограф в Instagram.

Лилия Ребрик

Телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Instagram опубликовала видео ГСЧС о последствиях российской атаки на Киевскую область.

— Последнее воскресенье сентября. Киев. Болит. Как и за каждый город Украины, — написала телеведущая.

Анна Саливанчук

Актриса Анна Саливанчук в своем Instagram написала: Примите мои соболезнования. Ужасная ночь. Погибли люди, много пострадавших. 28.09.2025.

Она опубликовала фото поврежденного дома в Киеве.

Дмитрий Монатик

Певец и танцор Дмитрий Монатик в Instagram также отреагировал на массированную атаку на Киев.

— Пострадавших в Киевской области уже более 30. Искренние соболезнования семьям и родным погибших и пострадавших. Очередная ужасная ночь, — написал он.

Антонина Хижняк

Украинская актриса Антонина Хижняк опубликовала видео в Instagram Stories, в котором рассказала, что ночь была ужасной, ее маленький сын часто просыпался.

Alyona Alyona

Рэперша Alyona Alyona заявила, что ночь 28 сентября для украинцев была тяжелой. Певица опубликовала видео с последствиями атаки России на Украину.

– Ночь в Украине превратилась в настоящий ад. Более 12 часов враг массированно атаковал наши города – почти 500 ударных дронов и десятки ракет, среди которых гиперзвуковые Кинжалы… На данный момент известно по меньшей мере о четырех погибших, среди них – 12-летний ребенок, – написала Alyona Alyona.

Певица подчеркнула, что мир должен усиливать давление на российского агрессора, пока не будет положен конец этим преступлениям.

