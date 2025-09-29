Детское Евровидение 2025: определены шесть финалистов Нацотбора
Стало известно, кто поборется за право представлять Украину на Детском Евровидении 2025. Имена финалистов объявили в пятом выпуске реалити-шоу Дневники Детского Евровидения.
Нацотбор на Детское Евровидение 2025 – список финалистов
В воскресенье, 12 октября, зрители узнают, кто поедет на международный конкурс в Грузию от Украины. Выбирать будут среди шести финалистов.
- София Нерсесян, 10 лет (Киев);
- Ангелина Глогусь, 13 лет (Тернополь);
- Ликерия Чирва, 9 лет (Киев);
- Ольга Нестерко, 10 лет (Львовщина);
- Всеволод Скрима, 13 лет (Запорожье);
- дуэт Злата Иванов (11 лет, Одесса) и Владислав Васицкий (12 лет, Киев).
В Звездной школе также завоевала место в финале Мария Свиязова, но из-за семейных обстоятельств она не продолжит участие в конкурсе.
Как будет проходить финал Нацотбора
Победителя будут выбирать традиционно – путем баллов от зрителей и судей. В состав жюри вошли певец и автор песен Vlad Darwin, генеральный продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2 Натела Чхартишвили-Зацаринна, а также певица Мишель Андраде.
Нацотбор на Детское Евровидение 2025 стал рекордным по количеству желающих – организаторы получили более 510 заявок. В лонг-лист вошли 16 конкурсантов, из которых в финал отобрали шестерых.
Международный финал Детского Евровидения состоится 13 декабря в столице Грузии — Тбилиси.