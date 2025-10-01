Участник группы Курган & Agregat Амил Насиров женился на своей возлюбленной Даше.

Очевидно, подготовку к торжественному событию жених держал в секрете, ведь поклонники и друзья не только обрадовались, но и удивились свадебным кадрам.

Амил Насиров женился — что известно

Фотосессию в свадебных нарядах пара устроила среди живописных украинских гор. На фотографиях Даша появилась в классическом белом платье с элегантной фатой, дополнив образ ярким букетом из оранжевых георгинов.

Амил выбрал строгий черный костюм и белую рубашку, что придало торжеству особую сдержанность. На снимках молодожены держатся за руки, улыбаются друг другу и позируют на фоне заката, создавая атмосферу киношной романтики.

– А что тут писать? Теперь официально, – коротко и с юмором подписал фотографии музыкант.

Новость сразу собрала десятки комментариев от звездных фолловеров, среди которых ведущий Андрей Бедняков, юморист Марк Куцевалов, певица и модель Даша Астафьева, рэперша Alyona Alyona и другие.

Свадебная новость Амила стала продолжением романтических событий в семье Насировых.

Ранее его брат и коллега по группе Рамиль Насиров сделал предложение руки и сердца своей девушке Юлии. Это произошло на морском побережье в Одессе.

Фото: Амил Насиров

