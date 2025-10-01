Один из основателей и многолетний участник вокальной формации Пиккардийская терция Богдан Богач внезапно скончался в возрасте 50 лет.

Об этом сообщили его коллеги на официальной странице группы в Facebook.

Умер Богдан Богач – что известно

Богач был одним из четырех основателей коллектива, появившегося во Львове в 1992 году. Он обладал неповторимым басом, с которым Терция выступала более трех десятилетий в Украине и за рубежом.

В прошлом году певец покинул сцену из-за состояния здоровья. За свое творчество стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и получил звание заслуженного артиста Украины.

– Будем скучать по тебе, дорогой наш друг. Светлая память, – написали участники акапельной формации.

Парастас за упокой души Богдана Богача состоится в среду, 1 октября, в 18:00 в часовне на ул. Пекарской, 52 во Львове. Чин похорон начнется в четверг, 2 октября, в 14:00. Похоронят музыканта на Лычаковском кладбище.

Пиккардийская терция – более 30 лет истории

Группа Пиккардийская терция создана 24 сентября 1992 года во Львове студентами музыкального училища – Владимиром Якимцем, Ярославом Нудыком, Андреем Капралом и Богданом Богачем.

Сегодня в репертуаре группы около 300 произведений: это классические композиции, обработки народных песен и собственные хиты вроде Пустельника, Сада ангельских пісень и Старенького трамвая.

Коллектив выступал в Польше, Германии, Испании, Канаде, США, Италии и Франции, исполнял произведения на двенадцати языках мира.

Особое значение в творчестве группы имеет композиция Гей, пливе кача…, которая в 2014 году прозвучала во время церемонии прощания с Героями Небесной сотни. С тех пор она часто звучит и во время проводов погибших защитников Украины.

Фото: Пиккардийская терция

