Актер Тарас Цымбалюк ответил на критику за роль военного в фильме Лютий привіт.

После появления кадров, где он одет в форму с шевроном Азова, в соцсетях разгорелась дискуссия. Ее начал актер и военный Даниил Мирешкин, чья реакция быстро получила огласку.

Мирешкин раскритиковал Цымбалюка

Военнослужащий ВСУ резко отреагировал на появление Цымбалюка в образе бойца и отдельно обратил внимание на символику.

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– Тарас Цымбалюк присоединился к рядам Азова. Пока что, по крайней мере, только в сериале, но кто знает, кто знает. Знаете, у меня в целом подгорает, когда люди, мало имеющие отношение к украинской армии, мало имеющие отношение к помощи военным, надевают форму и играют украинских военных, – заявил Даниил.

Также Мирешкин считает, что в тылу Цымбалюк делает недостаточно для войска, вспомнив о репостах сборов, в том числе и своего.

– Тарас, имея невероятно большую аудиторию, возможность влияния, креатива, у него куча классных видео, имея возможность помогать войску, не делает этого, – сказал Даниил Мирешкин.

Его поддержала и актриса Надежда Хильская, которая два года назад потеряла на фронте мужа – актера Алексея Хильского. Она отметила, что сцена с Цымбалюком вызвала у нее болезненные ассоциации из-за увиденного на экшн-камерах побратимов любимого.

– Перед глазами у меня возникла картина последних минут жизни моего мужа: как он был ранен, как ребята оказывали помощь, пытались на носилках эвакуировать пешком, потому что эвак не мог подъехать на ноль, как прилетел вражеский дрон, который унес жизнь Леши. В тех документальных кадрах не было этого героического пафоса – там жизнь и смерть, и страх в глазах каждого, потому что им на войне страшно, – написала Хильская, добавив, что в профессии есть актеры с боевым опытом, которым и следует доверять подобные роли.

Реакция Тараса Цымбалюка

В ответ Цымбалюк пояснил, что сотрудничество над фильмом происходит в тесном контакте с Азовом. Он отметил, что бойцы консультируют актеров, инструктируют их и даже передали часть амуниции.

– Герой Азова надел на меня свой бронежилет и шеврон. Этот жест был согласован задолго до начала съемок, – подчеркнул Тарас.

Актер также напомнил, что его театр с начала войны ежемесячно передает средства на поддержку армии. Миллионы гривен уже направлены на амуницию и лечение, заверил Цымбалюк. Он акцентировал, что не прекратит ни творческую деятельность, ни волонтерскую работу, и призвал избегать внутренней вражды.

Позицию Тараса Цымбалюка поддержала его коллега и подруга Наталка Денисенко, которая обратила внимание на системности волонтерской работы театра и призвала не обесценивать ее из-за публичных обвинений.

– Поддерживаю Тараса Цымбалюка! С каждого спектакля 1984 мы направляем помощь военным!

Есть отчеты, благодарности, видео от бойцов! Всем, кто разжигает вражду – ганьба! – эмоционально прокомментировала Наталка пост Тараса в сториз.

Фильм Лютий привіт расскажет о любви в военных реалиях. Ленту, на которую Госкино в конце прошлого года выделило почти 25 млн грн, снимает режиссер Крепостной Максим Литвинов. Сценарий написала Анна Галицкая.

Фото: Даниил Мирешкин, Тарас Цымбалюк

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