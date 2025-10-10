В приложении Дія открыли голосование за представителя Украины на Детском Евровидении 2025.

Украинцы могут поддержать своего фаворита уже на первом этапе опроса, который продлится с 10:00 10 октября до 10:00 12 октября.

Как проголосовать в Дії

Участие в голосовании могут принять все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно открыть приложение Дія, выбрать раздел Сервисы, в нем нажать на пункт Опрос и отметить одного из финалистов Нацотбора на Детское Евровидение 2025.

Напомним, что в финал попали шесть исполнителей, в том числе дуэт. Их треки выбрали из беспрецедентного количества заявок – 510. Это почти на две сотни больше, чем в прошлом году.

Ликерия Чирва – Не така як всі

Ольга Нестерко – Зозуля

София Нерсесян – Мотанка

Злата Иванив и Владислав Васицкий – Зоряний час

Всеволод Скрима – Young heart

Ангелина Глогусь – Моє серце

Второй этап голосования состоится во время прямого эфира финала 12 октября в 18:00. Зрители смогут поддержать своего фаворита еще раз или изменить выбор.

Победитель будет определен по суммарным баллам жюри (50%) и зрителей (50%). Уже известно, в каком порядке будут выступать претенденты на участие в Детском Евровидении 2025, финал которого состоится 13 декабря в Тбилиси.

В этом году сцену Нацотбора построят в форме бриллианта – символа таланта, чистоты и естественного сияния. Вести финал будут Тимур Мирошниченко, Маша Кондратенко и Анна Тульева.

Источник : Дія

