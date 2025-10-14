Организаторы песенного конкурса Евровидение перенесли голосование о допуске Израиля к участию в конкурсе 2026 года.

Европейский вещательный союз сообщил, что из-за “недавних событий на Ближнем Востоке” запланированное на ноябрь онлайн-заседание отменено.

Появится ли Израиль на Евровидении 2026

В оргкомитете уточнили, что вопрос все же рассмотрят, но уже во время очной зимней генеральной ассамблеи в декабре.

– Принимая во внимание последние события, исполнительный совет ЕВС пришел к выводу, что необходимо провести открытую очную дискуссию среди членов союза относительно участия Израиля в конкурсе Евровидение 2026, – говорится в заявлении.

Сначала союз планировал в ноябре пригласить к голосованию 68 стран-участниц, чтобы они высказали свои позиции относительно возможности выступления Израиля на следующем конкурсе.

Напомним, что вопрос об участии израильского представителя в конкурсе вызвал сопротивление ряда государств из-за войны в секторе Газа. Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды ранее заявили, что могут бойкотировать шоу в случае допуска Израиля.

Нидерландский вещатель AvroTros в сентябре уточнил, что даже в случае прекращения огня позицию не изменит.

– Если в ближайшее время будет достигнуто перемирие или конфликт будет развиваться иначе, это не повлияет на нашу позицию в отношении 2026 года. Мы пересмотрим участие в последующие годы в зависимости от обстоятельств, – отметили в AvroTros.

Австрийский вещатель ORF, который будет принимать конкурс в 2026 году, поддержал решение ЕМС перенести голосование. В то же время Министерство иностранных дел Австрии подчеркнуло, что «Евровидение и искусство в целом не являются ареной для санкций».

Источник : BBC

