Выступит ли Израиль на Евровидении 2026: организаторы отложили голосование
Организаторы песенного конкурса Евровидение перенесли голосование о допуске Израиля к участию в конкурсе 2026 года.
Европейский вещательный союз сообщил, что из-за “недавних событий на Ближнем Востоке” запланированное на ноябрь онлайн-заседание отменено.
Появится ли Израиль на Евровидении 2026
В оргкомитете уточнили, что вопрос все же рассмотрят, но уже во время очной зимней генеральной ассамблеи в декабре.
– Принимая во внимание последние события, исполнительный совет ЕВС пришел к выводу, что необходимо провести открытую очную дискуссию среди членов союза относительно участия Израиля в конкурсе Евровидение 2026, – говорится в заявлении.
Сначала союз планировал в ноябре пригласить к голосованию 68 стран-участниц, чтобы они высказали свои позиции относительно возможности выступления Израиля на следующем конкурсе.
Напомним, что вопрос об участии израильского представителя в конкурсе вызвал сопротивление ряда государств из-за войны в секторе Газа. Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды ранее заявили, что могут бойкотировать шоу в случае допуска Израиля.
Нидерландский вещатель AvroTros в сентябре уточнил, что даже в случае прекращения огня позицию не изменит.
– Если в ближайшее время будет достигнуто перемирие или конфликт будет развиваться иначе, это не повлияет на нашу позицию в отношении 2026 года. Мы пересмотрим участие в последующие годы в зависимости от обстоятельств, – отметили в AvroTros.
Австрийский вещатель ORF, который будет принимать конкурс в 2026 году, поддержал решение ЕМС перенести голосование. В то же время Министерство иностранных дел Австрии подчеркнуло, что «Евровидение и искусство в целом не являются ареной для санкций».