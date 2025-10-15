Британская певица Кейт Буш объединила силы с ведущими художниками Великобритании, чтобы помочь детям, пострадавшим от войн во всем мире.

Проект Sound & Vision, вдохновленный ее хитом Running Up That Hill, нацелен на сбор средств для благотворительной организации War Child.

Кейт Буш поддержит детей, пострадавших от войны

Для инициативы Буш пригласила 52 художника создать изображения, вдохновленные строчкой из ее песни If I only could, I’d make a deal with God. Напомним, что именно этот хит певицы получил вторую волну популярности после того, как стал ключевым саундтреком четвертого сезона сериала Очень странные дела.

Все работы выставят на благотворительном онлайн-аукционе на платформе Givergy, который продлится с 28 октября по 13 ноября. Начальная цена каждого лота – £100 ($133), а все собранные средства пойдут на помощь детям, живущим в зонах боевых действий, в частности в Украине, Газе, Судане и Сирии.

– Все войны оставляют ужасные шрамы – разрушенные жизни, разбитые семьи, травмы и потери в невероятных масштабах. Но больше всего страдают дети. Их прошлое, настоящее и будущее растворяются в страхе и неопределенности. Именно поэтому так важно поддерживать War Child и их неоценимую работу, – заявила Кейт Буш.

Произведения, вдохновленные треком Running Up That Hill, будут экспонироваться с 4 по 8 ноября в галерее Iconic Images Gallery на улице Пикадилли в Лондоне.

Буш последует примеру Боуи

Кейт Буш продолжает традицию поддержки War Child, начатую Дэвидом Боуи, который в 1994 году помог организовать выставку Little Pieces from Big Stars. Именно она вдохновила первый Sound & Vision в прошлом году, посвященный его песне Rebel Rebel.

– Мы благодарны Кейт и ее команде за эту инициативу. Она поможет собрать средства для детей, страдающих от войн в таких регионах, как Украина или Газа, – отметила представительница War Child UK Шарлотта Ниммо, подчеркнув, что этот проект стал возможным благодаря щедрости Буш и ведущих художников.

Тем временем Netflix готовится к релизу пятого – финального – сезона своего культового шоу Очень странные истории, так что совсем скоро фанаты узнают, чем завершатся жуткие сверхъестественные приключения в городке Хокинс.

Источник : The Guardian

