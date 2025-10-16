В Мюнхене от болезни скончался украинский ресторатор Игорь Сухомлин. Мужчина ушел из жизни 14 октября в возрасте 53 лет.

Игорь Сухомлин скончался — что известно

О смерти ресторатора сообщила в Facebook его жена Кристина. Она отметила, что Игорь проходил лечение в мюнхенской клинике.

Он боролся за жизнь до последнего, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

— 14 октября ушел из жизни мой муж Игорь Сухомлин — самый дорогой для меня человек. Он боролся до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел в покое, без боли, в окружении самых близких людей. Кремация состоится в Мюнхене, где он проходил лечение. Похороны праха состоятся в Барселоне. Люблю бесконечно, — написала Кристина Сухомлин.

Игорь Сухомлин родился 19 апреля 1972 года в Чернигове. Получил экономическое образование и степень MBA в Международном институте менеджмента.

Сухомлин был совладельцем кофейни Чашка, пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza, вареничной Балувана Галя, хинкальни Буба, ресторана Велюров, кондитерской Шарлотка, суши-бара Fish and Pussycat.

В целом ресторатор участвовал в открытии 18 заведений в Киеве, Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.

