Французская актриса и легенда мирового кино Брижит Бардо находится в больнице города Тулон. 91-летняя звезда перенесла операцию, а ее состояние остается тревожным.

Госпитализация Брижит Бардо – что известно

Как сообщило местное издание Var-Matin, Бардо проходит лечение в частной клинике Святого Жана (Saint-Jean), куда ее доставили из-за серьезной болезни.

По данным журналистов, актрисе сделали хирургическое вмешательство в рамках лечения тяжелого заболевания.

Она находится под наблюдением врачей уже три недели, и хотя выписку ожидают в ближайшее время, состояние артистки оценивают как “тревожное”.

Кто такая Брижит Бардо

Брижит Бардо – легенда французского кинематографа, символ эпохи и одна из самых известных актрис XX века. За 21 год карьеры она снялась в 45 фильмах и исполнила более 70 песен.

После завершения актерской деятельности в 1973 году Бардо посвятила себя защите животных. Она основала Фонд Брижит Бардо, который и сегодня активно работает во Франции.

Недавно артистка представила книгу BBcédaire, написанную между 2020 и 2025 годами, в которой рассказывает о своих убеждениях, опыте и свободе быть собой.

