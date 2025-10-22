Телеведущая Ирина Хоменко сообщила, что во время массированной российской атаки на Киев ночью 22 октября в ее дом попал вражеский дрон. Ирина вместе с детьми не пострадала, а двое ее соседей, к сожалению, погибли.

Ирина Хоменко о последствиях атаки РФ

В сториз в Instagram телеведущая призналась, что пока не знает, в каком состоянии ее квартира, ведь ей еще не разрешают туда заходить.

— К сожалению, двое моих соседей погибли – сгорели заживо. Это были люди пожилого возраста. Не знаю, что с моей квартирой: еще не разрешают заходить, потому что не нашли все части этого дрона. Могу сказать одно, и думаю, что вы меня в этом поддержите: Россия – страна-дно. Страна преступников, убийц, воров и лжецов. Ее вообще не должно быть на карте мира, – эмоционально высказалась Хоменко.

Телеведущая призвала всех украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги, находиться в безопасных местах, иметь дома огнетушитель и тревожный чемоданчик.

Ранее мы сообщали, что один из обломков сбитого Шахеда попал в дом Ольги Стефанишиной, народного депутата Украины. Инцидент произошел в столичном районе Русановка.

В ночь на 22 октября Россия выпустила по Украине 28 ракет и 405 дронов различных типов. В результате атаки в Киеве пострадали 30 человек, из них пятеро – дети.

Фото: Ирина Хоменко

