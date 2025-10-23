Французская актриса Брижит Бардо лично выступила с заявлением, опровергнув информацию о своей смерти, которая начала массово распространяться в соцсетях после ее возвращения из больницы.

Кто заявил о смерти Бардо

Блогер Aqababe (Аннис Зитуни) в соцсетях X и Instagram заявил, что 91-летняя Бардо якобы умерла на юге Франции, и сообщил, что “для нее уже заказан гроб”. Он назвал это “концом эпохи” и отметил, что страна утратила икону.

Эти сообщения быстро распространились в медиапространстве. Поэтому актриса оперативно выступила с заявлением на платформе X.

– Я не знаю, кто этот идиот, который распространил фейк о моей смерти, но я жива и не намерена никуда исчезать, – говорится в посте.

После опровержения со стороны знаменитости, Aqababe удалил свое сообщение, но заявил, что сомневается, что именно Бардо управляет своим аккаунтом, и намекнул, что “официальное подтверждение еще будет обнародовано информагентством AFP”.

Бардо перенесла операцию – что известно

Брижит Бардо провела три недели в частной клинике в Тулоне, где перенесла операцию, связанную с болезнью, подробности которой не разглашаются.

Сейчас актриса уже вернулась в свой дом в Сен-Тропе. Представитель Бардо подтвердил, что она «чувствует себя хорошо и отдыхает».

Это не первый случай, когда появляются сообщения об ухудшении состояния звезды французского кино. В июле 2023 года Бардо пережила трудности с дыханием из-за аномальной жары во Франции. Медики оказали ей помощь на дому, а ее муж Бернар д’Ормаль отметил, что такие реакции характерны для ее возраста.

Источник: Daily Mail

