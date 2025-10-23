Брижит Бардо опровергла слухи о своей смерти и заказе гроба
Французская актриса Брижит Бардо лично выступила с заявлением, опровергнув информацию о своей смерти, которая начала массово распространяться в соцсетях после ее возвращения из больницы.
Кто заявил о смерти Бардо
Блогер Aqababe (Аннис Зитуни) в соцсетях X и Instagram заявил, что 91-летняя Бардо якобы умерла на юге Франции, и сообщил, что “для нее уже заказан гроб”. Он назвал это “концом эпохи” и отметил, что страна утратила икону.
Эти сообщения быстро распространились в медиапространстве. Поэтому актриса оперативно выступила с заявлением на платформе X.
Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur
— Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025
– Я не знаю, кто этот идиот, который распространил фейк о моей смерти, но я жива и не намерена никуда исчезать, – говорится в посте.
После опровержения со стороны знаменитости, Aqababe удалил свое сообщение, но заявил, что сомневается, что именно Бардо управляет своим аккаунтом, и намекнул, что “официальное подтверждение еще будет обнародовано информагентством AFP”.
J’ai supprimé mon tweet exclusif concernant le décès de Brigitte Bardot. Ce n’est pas elle qui gère son Twitter, vous verrez bien au moment de l’officialisation du deces par l’AFP https://t.co/NebaFlJKDZ
— AQABABE (@AQABABE_) October 22, 2025
Бардо перенесла операцию – что известно
Брижит Бардо провела три недели в частной клинике в Тулоне, где перенесла операцию, связанную с болезнью, подробности которой не разглашаются.
Сейчас актриса уже вернулась в свой дом в Сен-Тропе. Представитель Бардо подтвердил, что она «чувствует себя хорошо и отдыхает».
Это не первый случай, когда появляются сообщения об ухудшении состояния звезды французского кино. В июле 2023 года Бардо пережила трудности с дыханием из-за аномальной жары во Франции. Медики оказали ей помощь на дому, а ее муж Бернар д’Ормаль отметил, что такие реакции характерны для ее возраста.