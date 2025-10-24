Первая церемония роз: кто покинул Холостяк 14 во втором выпуске
В пятницу, 24 октября, на телеканале СТБ состоялся показ второго выпуска романтического реалити Холостяк 14.
Главный герой, актер Тарас Цымбалюк, поближе познакомился с девушками, сходил на первое свидание сезона, а также сделал свой выбор на церемонии роз.
Как прошел второй выпуск Холостяка 14 с Тарасом Цымбалюком и кто покинул проект — читайте далее в материале.
Как прошел 2 выпуск Холостяк 14 сезон от 24.10.2025
Во втором выпуске на первой вечеринке появились еще три девушки — знакомая Тараса Диана, зажигательная Анастасия и загадочная Валерия.
Последняя пригласила Цымбалюка на свидание. Валерия — профессиональная наездница, которая с 12 лет занимается конным спортом. Поэтому они с Тарасом катались верхом на лошадях.
На вечеринке ведущий проекта Григорий Решетник предложил девушкам создать так называемые афиши своей жизни. Они придумали название, слоган и визуальную часть, а искусственный интеллект помог превратить замысел в яркие постеры, в которых проявилась индивидуальность каждой.
Это задание помогло девушкам рассказать о себе, своих принципах и жизненной истории немного больше. Увидев все афиши, Тарас обратил внимание на постер с надписью Второй шанс, автором которого была Диана, познакомившаяся с Холостяком еще три года назад.
Цымбалюк пригласил девушку на общение тет-а-тет. Во время разговора Диана сообщила, что вынуждена завершить важные рабочие дела, поэтому на некоторое время уедет из проекта.
Далее на общение в групповом формате Тарас Цымбалюк пригласил Надежду, Юлию и Виточку.
Логист Юлия искренне рассказала Холостяку, что воспитывает трехлетнего сына. Она волновалась, как Тарас отнесется к этому, но его ответ успокоил девушку. Цымбалюк признался, что относится к женщинам с детьми с уважением и пониманием.
Также поговорить с Холостяком смогли две Ирины, Ольга и Оксана. Впоследствии Тарас пригласил на общение Наталью, которая работает инспектором отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций в Киеве, ведь увидел, что девушка без настроения.
Наталья призналась, что очень болезненно переживает трагические события в нашей стране, особенно то, что во время одной из вражеских атак погибли трое ее коллег — спасателей ГСЧС. Рассказав об этом Тарасу, Наталья сказала, что хочет покинуть проект.
Кто покинул Холостяк 14 во втором выпуске
Выпуск завершился моментом, которого ждала вся страна — первой церемонией роз. Так, проект Холостяк покинули:
- Наталья, 31 год
- Анастасия, 29 лет
- Катеринка, 28 лет
- Виточка, 26 лет
- Таня, 25 лет
- Анна, 27 лет
- Кристина, 29 лет
- Дарья, 27 лет
- Таня, 30 лет
- Ирина, 27 лет
После церемонии три девушки — София, Яна и Анастасия — остались без роз. Но когда казалось, что их история закончилась, Тарас сделал неожиданное признание:
— Настя, Яна, София, к сожалению, сегодня вы не получите розу. Мне не хватило времени, чтобы узнать вас получше. Но позже вы узнаете подробности — я приглашаю вас на первое свидание.
Так что уже в следующую пятницу в 19:00 на СТБ зрители увидят первое групповое свидание сезона, которое обещает быть очень особенным.