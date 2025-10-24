В пятницу, 24 октября, на телеканале СТБ состоялся показ второго выпуска романтического реалити Холостяк 14.

Главный герой, актер Тарас Цымбалюк, поближе познакомился с девушками, сходил на первое свидание сезона, а также сделал свой выбор на церемонии роз.

Как прошел второй выпуск Холостяка 14 с Тарасом Цымбалюком и кто покинул проект — читайте далее в материале.

Как прошел 2 выпуск Холостяк 14 сезон от 24.10.2025

Во втором выпуске на первой вечеринке появились еще три девушки — знакомая Тараса Диана, зажигательная Анастасия и загадочная Валерия.

Последняя пригласила Цымбалюка на свидание. Валерия — профессиональная наездница, которая с 12 лет занимается конным спортом. Поэтому они с Тарасом катались верхом на лошадях.

На вечеринке ведущий проекта Григорий Решетник предложил девушкам создать так называемые афиши своей жизни. Они придумали название, слоган и визуальную часть, а искусственный интеллект помог превратить замысел в яркие постеры, в которых проявилась индивидуальность каждой.

Это задание помогло девушкам рассказать о себе, своих принципах и жизненной истории немного больше. Увидев все афиши, Тарас обратил внимание на постер с надписью Второй шанс, автором которого была Диана, познакомившаяся с Холостяком еще три года назад.

Цымбалюк пригласил девушку на общение тет-а-тет. Во время разговора Диана сообщила, что вынуждена завершить важные рабочие дела, поэтому на некоторое время уедет из проекта.

Далее на общение в групповом формате Тарас Цымбалюк пригласил Надежду, Юлию и Виточку.

Логист Юлия искренне рассказала Холостяку, что воспитывает трехлетнего сына. Она волновалась, как Тарас отнесется к этому, но его ответ успокоил девушку. Цымбалюк признался, что относится к женщинам с детьми с уважением и пониманием.

Также поговорить с Холостяком смогли две Ирины, Ольга и Оксана. Впоследствии Тарас пригласил на общение Наталью, которая работает инспектором отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций в Киеве, ведь увидел, что девушка без настроения.

Наталья призналась, что очень болезненно переживает трагические события в нашей стране, особенно то, что во время одной из вражеских атак погибли трое ее коллег — спасателей ГСЧС. Рассказав об этом Тарасу, Наталья сказала, что хочет покинуть проект.

Кто покинул Холостяк 14 во втором выпуске

Выпуск завершился моментом, которого ждала вся страна — первой церемонией роз. Так, проект Холостяк покинули:

Наталья, 31 год

Анастасия, 29 лет

Катеринка, 28 лет

Виточка, 26 лет

Таня, 25 лет

Анна, 27 лет

Кристина, 29 лет

Дарья, 27 лет

Таня, 30 лет

Ирина, 27 лет

После церемонии три девушки — София, Яна и Анастасия — остались без роз. Но когда казалось, что их история закончилась, Тарас сделал неожиданное признание:

— Настя, Яна, София, к сожалению, сегодня вы не получите розу. Мне не хватило времени, чтобы узнать вас получше. Но позже вы узнаете подробности — я приглашаю вас на первое свидание.

Так что уже в следующую пятницу в 19:00 на СТБ зрители увидят первое групповое свидание сезона, которое обещает быть очень особенным.

