Уже сегодня, 31 октября о 19:00, на телеканале СТБ выйдет третий выпуск романтического реалити Холостяк 14 с актером Тарасом Цымбалюком.

Зрители увидят первые свидания сезона и узнают больше как о девушках, так и о главном герое проекта. Чем удивит третий выпуск Холостяка 14 — читайте далее в материале.

Холостяк 14 сезон 3 выпуск: чего ожидать

В третьем эпизоде Тарас Цымбалюк откроет девушкам свой мир и покажет часть профессии, которая не всегда проста для восприятия.

— Мое амплуа предполагает интимные сцены, поцелуи, откровенность. И это часто триггерило мою вторую половинку в отношениях. Поэтому я хочу, чтобы девушки увидели, чем я живу, и поняли — могут ли они это принять, — поделился Холостяк.

На первом свидании Тарас узнает, кто из героинь может принять не только его как мужчину, но и его профессию — со всеми ее вызовами.

Эта неделя в Холостяке пройдет под темой правды и максимальной откровенности. Ведущий проекта Григорий Решетник представит девушкам новую традицию — Женский клуб, где каждую неделю их будут ждать особые практики и задания для самосознания.

Название первого Женского клуба — Я ухожу. Перед девушками будут лежать листы, на которых они напишут только одно предложение — что именно хотят отпустить из прошлого: страх, обиду, прежнюю любовь или установку, мешающую двигаться дальше. Так начнется их путь к новой — и, возможно, настоящей — любви.

— Чтобы новая история началась, нужно освободить для нее место, — подчеркнул ведущий.

В третьем выпуске Холостяка 14 состоится и первое индивидуальное свидание. Тарас убежден: настоящее влечение рождается не из внешности — а из химии, инстинктов, ароматов. Именно поэтому это свидание герои проведут с завязанными глазами, чтобы лучше почувствовать друг друга.

А еще на этой неделе девушки получат задание создать откровенное фото без фильтров и ретуши. Они сами определят, что для них означает откровенность — тело, эмоции или подлинность. Кто-то будет позировать без макияжа, кто-то — обнаженно, доверившись моменту, а кто-то покажет настоящие эмоции.

Где и когда смотреть 3 выпуск Холостяка 14

Третий выпуск Холостяка 14 выйдет в пятницу, 31 октября, в 19:00 на телеканале СТБ.

После трансляции эпизод можно будет посмотреть на официальном сайте stb.ua и на YouTube-канале. Также выпуски Холостяка 14 доступны на Телепортале.

Напомним, что на прошлой неделе проект покинули сразу 10 девушек. Как прошел второй выпуск Холостяка 14 — читайте в нашем материале.

