Скандал перед финалом Очень странных дел: звезда сериала обвинила коллегу в буллинге
- Перед съемками финального сезона Милли Бобби Браун подала официальную жалобу на Дэвида Харбора.
- Netflix провел внутреннее расследование, которое длилось несколько месяцев.
- Во время съемок актрису сопровождал личный представитель.
Выход финального сезона сериала Очень странные дела, запланированный на ноябрь этого года, ознаменовался громким скандалом.
Звезда шоу Милли Бобби Браун (Одиннадцать) обвинила в буллинге своего коллегу Дэвида Харбора (Джим Хоппер).
По данным источников, актриса подала официальную жалобу о преследовании и унижении еще до начала съемок пятого сезона.
Очень странные дела 5 сезон – что известно о скандале
Как сообщает Daily Mail, Милли Бобби Браун направила заявление руководству сериала со страницами обвинений. После этого компания начала внутреннее расследование, которое длилось несколько месяцев.
В жалобе не шла речь о сексуальных домогательствах. Она касалась буллинга и неприемлемого поведения. Результаты проверки остаются неизвестными.
Во время работы над пятым сезоном актрису сопровождал личный представитель, который находился с ней на съемочной площадке.
Реакция Netflix на жалобу
Представители стриминговой платформы пока не комментируют расследование. В то же время инсайдеры отмечают, что официальных опровержений тоже не было, что может свидетельствовать о сложности ситуации.
Вместе с тем уже известно, что премьера финала состоится по графику – компания убеждена, что ни один скандал не повлияет на выход проекта.
– Это будет кинособытие. Ничто не затмит его – даже личная жизнь главного актера, – отметил источник из Netflix.
Напомним, финальный сезон сериала Очень странные дела выйдет в двух частях. Первая стартует уже в этом месяце – 26 ноября, вторая – на Рождество, а последний эпизод покажут в кинотеатрах 31 декабря и одновременно выпустят на платформе.
Проблемы в личной жизни Харбора
Сейчас Дэвид Харбор переживает развод с певицей Лили Аллен, которая в новом альбоме описала измены мужа. Однако, по словам близких, Аллен поддерживала его во время “трудного периода”.
Супруги выставили на продажу свой дом в Нью-Йорке за $8 млн. Недвижимость оформлена на траст, созданный на имя двух дочерей певицы.