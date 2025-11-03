Выход финального сезона сериала Очень странные дела, запланированный на ноябрь этого года, ознаменовался громким скандалом.

Звезда шоу Милли Бобби Браун (Одиннадцать) обвинила в буллинге своего коллегу Дэвида Харбора (Джим Хоппер).

По данным источников, актриса подала официальную жалобу о преследовании и унижении еще до начала съемок пятого сезона.

Очень странные дела 5 сезон – что известно о скандале

Как сообщает Daily Mail, Милли Бобби Браун направила заявление руководству сериала со страницами обвинений. После этого компания начала внутреннее расследование, которое длилось несколько месяцев.

В жалобе не шла речь о сексуальных домогательствах. Она касалась буллинга и неприемлемого поведения. Результаты проверки остаются неизвестными.

Во время работы над пятым сезоном актрису сопровождал личный представитель, который находился с ней на съемочной площадке.

Реакция Netflix на жалобу

Представители стриминговой платформы пока не комментируют расследование. В то же время инсайдеры отмечают, что официальных опровержений тоже не было, что может свидетельствовать о сложности ситуации.

Вместе с тем уже известно, что премьера финала состоится по графику – компания убеждена, что ни один скандал не повлияет на выход проекта.

– Это будет кинособытие. Ничто не затмит его – даже личная жизнь главного актера, – отметил источник из Netflix.

Напомним, финальный сезон сериала Очень странные дела выйдет в двух частях. Первая стартует уже в этом месяце – 26 ноября, вторая – на Рождество, а последний эпизод покажут в кинотеатрах 31 декабря и одновременно выпустят на платформе.

Проблемы в личной жизни Харбора

Сейчас Дэвид Харбор переживает развод с певицей Лили Аллен, которая в новом альбоме описала измены мужа. Однако, по словам близких, Аллен поддерживала его во время “трудного периода”.

Супруги выставили на продажу свой дом в Нью-Йорке за $8 млн. Недвижимость оформлена на траст, созданный на имя двух дочерей певицы.

