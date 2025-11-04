Организаторы Детского Евровидения 2025 объявили порядок выступлений стран-участниц в финале конкурса, который состоится 13 декабря в Тбилиси, Грузия.

Представительница Украины на Детском Евровидении 2025, 10-летняя София Нерсесян, выйдет на сцену под номером 6.

Детское Евровидение 2025: порядок выступлений участников

  1. Мальта
  2. Азербайджан
  3. Хорватия
  4. Сан-Марино
  5. Армения
  6. Украина
  7. Ирландия
  8. Нидерланды
  9. Польша
  10. Северная Македония
  11. Черногория
  12. Италия
  13. Португалия
  14. Испания
  15. Грузия
  16. Кипр
  17. Франция
  18. Албания

София Нерсесян представит Украину на Детском Евровидении 2025 с песней Motanka. Конкурсная композиция рассказывает об одном из самых сильных украинских оберегов, который матери дарят своим детям при рождении.

Песня Софии – это своеобразный манифест помощи и защиты, обращение всех детей Украины к миру с просьбой оберегать их жизнь. Автором музыки и слов стала Светлана Тарабарова, а над аранжировкой работал Александр Сосин.

София Нерсесян родилась в Киеве, девушка является волонтером и принимает активное участие в благотворительных концертах.

Недавно в Украине завершился прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение 2026. Свои песни подали 392 артиста.

