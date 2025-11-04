Детское Евровидение 2025: стало известно, под каким номером выступит Украина
- Организаторы Детского Евровидения 2025 объявили порядок выступлений стран-участниц.
- Конкурс состоится 13 декабря в Тбилиси, Грузия.
- Украину представит 10-летняя София Нерсесян с песней Motanka.
Организаторы Детского Евровидения 2025 объявили порядок выступлений стран-участниц в финале конкурса, который состоится 13 декабря в Тбилиси, Грузия.
Представительница Украины на Детском Евровидении 2025, 10-летняя София Нерсесян, выйдет на сцену под номером 6.
Детское Евровидение 2025: порядок выступлений участников
- Мальта
- Азербайджан
- Хорватия
- Сан-Марино
- Армения
- Украина
- Ирландия
- Нидерланды
- Польша
- Северная Македония
- Черногория
- Италия
- Португалия
- Испания
- Грузия
- Кипр
- Франция
- Албания
София Нерсесян представит Украину на Детском Евровидении 2025 с песней Motanka. Конкурсная композиция рассказывает об одном из самых сильных украинских оберегов, который матери дарят своим детям при рождении.
Песня Софии – это своеобразный манифест помощи и защиты, обращение всех детей Украины к миру с просьбой оберегать их жизнь. Автором музыки и слов стала Светлана Тарабарова, а над аранжировкой работал Александр Сосин.
София Нерсесян родилась в Киеве, девушка является волонтером и принимает активное участие в благотворительных концертах.
Недавно в Украине завершился прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение 2026. Свои песни подали 392 артиста.