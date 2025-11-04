Организаторы Детского Евровидения 2025 объявили порядок выступлений стран-участниц в финале конкурса, который состоится 13 декабря в Тбилиси, Грузия.

Представительница Украины на Детском Евровидении 2025, 10-летняя София Нерсесян, выйдет на сцену под номером 6.

Детское Евровидение 2025: порядок выступлений участников

Мальта Азербайджан Хорватия Сан-Марино Армения Украина Ирландия Нидерланды Польша Северная Македония Черногория Италия Португалия Испания Грузия Кипр Франция Албания

София Нерсесян представит Украину на Детском Евровидении 2025 с песней Motanka. Конкурсная композиция рассказывает об одном из самых сильных украинских оберегов, который матери дарят своим детям при рождении.

Сейчас смотрят

Песня Софии – это своеобразный манифест помощи и защиты, обращение всех детей Украины к миру с просьбой оберегать их жизнь. Автором музыки и слов стала Светлана Тарабарова, а над аранжировкой работал Александр Сосин.

София Нерсесян родилась в Киеве, девушка является волонтером и принимает активное участие в благотворительных концертах.

Недавно в Украине завершился прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение 2026. Свои песни подали 392 артиста.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.