В эту пятницу, 7 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет четвертый выпуск реалити-шоу Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

Новый эпизод вдохновлен книгой Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц, которая является знаковой для главного героя проекта.

В новом выпуске зрителей ждут размышления о выборе, искренности и способности видеть смысл в простых вещах.

Сейчас смотрят

Холостяк 14 сезон 4 выпуск – что покажут

Утро в доме девушек начнется с неожиданного визита ведущего Григория Решетника. Он сообщит, что на этой неделе героини пройдут испытания, связанные с главными идеями Маленького принца – ответственностью, самопознанием и любовью.

Для Тараса Цымбалюка эта история имеет особое значение. На его теле в виде татуировки запечатлена цитата из книги – Все дороги ведут к людям.

Зрителей ждет звездная встреча под открытым небом, во время которой Тарас попытается понять, есть ли рядом именно та, с кем хочется смотреть на звезды. Во время “звездной игры” он и избранная героиня будут отвечать на личные вопросы – честно, без прикрас.

Другое свидание будет иметь социально важный подтекст. Цымбалюк пригласит трех девушек на экочеллендж, чтобы “очистить пространство” и доказать, что изменения начинаются с действий.

– Есть цитата: “Убрался сам утром – тщательно убери и свою планету”. Поэтому мы сегодня будем убирать самый красивый в мире город, – объяснит Холостяк.

На этой неделе зрителям покажут и первое свидание на выбывание в формате 2+1. Перед встречей ведущий передаст девушкам приглашение со словами: Каждый человек должен стремиться к своей планете.

Вернется с этого свидания только одна героиня. А во время Женского клуба девушки создадут образы из подержанных вещей в рамках апсайклинг-челленджа – попытаются найти красоту в несовершенном и не потерять женственность в испытаниях.

Где смотреть 4 выпуск Холостяка 14

Новый эпизод выйдет в пятницу, 7 ноября, в 19:00 на СТБ. После эфира выпуск можно будет посмотреть на официальном сайте stb.ua, а также на YouTube-канале проекта и платформе Телепортал.

Напомним, что в 3 выпуске Холостяка 14 проект покинули Николетта Бирюкова, Виктория Крылас и София Шамия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.