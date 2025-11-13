Звезда Территории А Анжелика Рудницкая заявила, что певец Александр Пономарев в свое время приложил руку к закрытию культовой программы.

По словам ведущей легендарного хит-парада, она помнит все сделанное, но “никогда не держит зла ни на кого”.

Рудницкая о Пономареве и Территории А

Еще в давних интервью артистка намекала, что снятие передачи с эфира могло произойти из-за конфликта с исполнителем хита З ранку до ночі.

Сейчас Анжелика Рудницкая не стремится раскрывать все подробности прошлого, но и не отказывается от своих слов.

– В мире так много прекрасного, зачем мне помнить это плохое. Но да, он сыграл свою роль в том, чтобы захейтить Територию А, – подтвердила Рудницкая.

Она не только не хочет вдаваться в детали старой истории, но и, по ее собственным словам, не желает “вообще о Пономареве говорить”. Ведущая Территории А добавила, что не поддерживает общение с артистом и на фоне полномасштабной войны совместных проектов с ним также не имела.

– Пока у нас нет общей цели. Ее всегда можно найти, но вот реально мы с ним не пересекались, и слава Богу. Если бы мы были нужны друг другу как артисты, которые могут сделать что-то общее для нашей страны, наверное, мы бы объединились. Но вот я десять лет ездила на фронт, я ни разу не встретила там Пономарева. А всех, кого я встретила, с теми мы объединялись и что-то делали, – заявила Анжелика Рудницкая.

Она напомнила, что Територия А ушла с экранов на пике популярности. Это, по ее мнению, было нелогичным решением, а потому Рудницкая считает, что это было “кому-то нужно”.

Звезда поразмыслила и о возможном возрождении проекта. По словам ведущей, интерес к нему до сих пор велик – концерты по случаю 30-летия Территории в Киеве и Львове собрали много публики.

В то же время Анжелика Рудницкая убеждена, что формат хит-парада 90-х в первоначальном виде уже не работает. Возобновление было бы возможно, разве что в цифровом формате, предположила ведущая.

Фото: Александр Пономарев, Анжелика Рудницкая

