В эту пятницу, 14 ноября, на телеканале СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

В новом эпизоде главный герой вместе с девушками отправится в Карпаты. Но на этот раз их ждет не люксовый отель, а палатки среди леса, костры и горный воздух.

Холостяк 14 сезон 5 выпуск – что покажут

По словам Тараса Цымбалюка, Карпаты – это одно из мест его силы. Поэтому он пригласил девушек в палаточный городок, который сам для них сделал.

— Красивое место, костер — такую романтику я и хотел. Надеюсь, что это немного раскроет девушек. Хочу увидеть, какие они, когда немного выходят из зоны комфорта. В жизни всякое бывает и иногда приходится подстраиваться под разные жизненные сложности, — отметил Холостяк.

Но испытания для девушек начнутся еще до лагеря. Как только они приедут в Карпаты, их встретит ведущий Григорий Решетник с рюкзаками и заданием взять с собой только то, что поместится внутрь.

А по дороге героинь ждет моральная дилемма: взять часть снаряжения и еду для всех, или оставить выбор другим? Ведь настоящий характер часто проявляется не в словах, а в том, какие решения ты принимаешь.

На первое свидание в Карпаты отправятся сразу три девушки. Тарас приготовил для них восхождение на гору Синяк, которое покажет, кто как ведет себя, когда трудно и когда хочется сдаться.

Второе свидание Холостяк проведет с двумя девушками — а это значит, что одна из них может не вернуться в лагерь.

Герои совершат сплав по горной реке: холодная вода, камни, быстрое течение — и необходимость доверять партнеру. В этом испытании важно не только удержать равновесие, но и почувствовать, с кем тебе действительно по дороге, даже когда течение становится слишком сильным.

А завершит эту неделю женский клуб — мастер-класс по плетению венков, которые станут частью особой церемонии роз, вдохновленной праздником Ивана Купала.

Где смотреть 5 выпуск Холостяка 14

Новый эпизод выйдет в пятницу, 14 ноября, в 19:00 на СТБ. После эфира выпуск можно будет посмотреть на официальном сайте stb.ua, а также на YouTube-канале проекта и платформе Телепортал.

Напомним, что в 4 выпуске Холостяка 14 проект покинули Юлия Артюх и Надежда Авраменко.

