Актриса Любава Грешнова прокомментировала предположения о проблемах в отношениях с мужем, актером Михаилом Пшеничным.

В разговоре артистка подчеркнула, что они до сих пор вместе, несмотря на периодические трудности, о которых она сама ранее упоминала.

Любава Грешнова об отношениях

Еще в прошлом году актриса вспоминала о кризисных моментах в браке, который длится уже 16 лет. По ее словам, такие периоды неизбежны в любых длительных отношениях.

– Я не верю в то, что семья может быть долго вместе без каких-то таких моментов. Невозможна зефирная любовь в инстаграме, я в нее не верю, – заявила звезда.

При этом Грешнова заверила поклонников, что она и Пшеничный вместе, несмотря на то, что она нечасто выставляет совместные фото.

– Я не публиковала (фотографии, – Ред.) почти никогда. Вообще фото – не только с ним, а семейные. Сына не показывала до почти восьми лет, – пояснила актриса.

На днях звезда Голливуда Кэтрин Зета-Джонс также развеяла все слухи и предположения вокруг своего брака с Майклом Дугласом. Она поздравила любимого с серебряной годовщиной свадьбы, несмотря на громкие заголовки в СМИ, которые «развели» их еще весной.

