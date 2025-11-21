В пятницу, 21 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

После экстремальной недели в Карпатах девушки возвращаются к привычным условиям и ритму жизни, однако, встретятся с новыми испытаниями. Они откроют то, что обычно скрыто.

Холостяк 14 сезон 6 выпуск – что покажут

В шестом выпуске Тарас пригласит одну из девушек на творческое свидание для совместной работы. По тому, как героиня будет вести себя в процессе, Холостяк поймет, насколько просто с ней взаимодействовать.

Другую девушку Цымбалюк пригласит в путешествие с неожиданными заданиями. Здесь важным будет не романтический фон, а умение действовать вместе, когда ситуация меняется на ходу.

Групповое свидание на этой неделе – эндуро-заезд на мотоциклах. После короткого обучения две героини отправятся на маршрут с подъемами и препятствиями. Все станет видно сразу: кто смелее, кто осторожнее и кому сложно собраться.

Параллельно другие девушки примут участие в Женском клубе. Тема встречи – личные переживания, о которых обычно молчат. Для кого-то это будет первым шагом к откровенности, а для кого-то – непростым испытанием.

В конце недели Тарас Цымбалюк проведет еще одно индивидуальное свидание с разговорами о прошлом опыте и готовности двигаться дальше в отношениях.

Где смотреть 6 выпуск Холостяка 14

Новый эпизод выйдет в пятницу, 21 ноября, в 19:00 на СТБ. После эфира выпуск можно будет посмотреть на официальном сайте stb.ua, а также на YouTube-канале проекта и платформе Телепортал.

Напомним, в пятом выпуске проект покинули Диана Зотова, признавшаяся в чувствах к бывшему, и Яна Андриенко, с которой Цымбалюк не почувствовал развития романтики.

После испытаний новой недели Холостяк снова примет непростое решение.

