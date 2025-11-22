В пятницу, 21 ноября, на телеканале СТБ вышел шестой выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

Эта неделя была особенно романтичной, ведь состоялись первые поцелуи на проекте. Не обошлось и без экстремальных свиданий и неожиданного поворота на церемонии роз.

Как прошел шестой выпуск Холостяка 14 с Тарасом Цымбалюком и кто покинул проект – читайте далее в материале.

Как прошел 6 выпуск Холостяка 14

Первой на индивидуальное свидание Тарас пригласил Надин, отметив, что “не хочет потерять ее снова”. Дело в том, что на прошлой неделе девушка преждевременно покинула церемонию роз из-за плохого самочувствия.

Свидание Холостяка с Надин было творческим – они вместе лепили скульптуру песочных часов из глины. А вечер продолжили за искренним разговором, который позволил им узнать друг друга лучше.

В такой непринужденной атмосфере состоялся первый поцелуй на проекте. Цымбалюк отметил, что у них с Надин есть взаимная симпатия и ему интересно проводить с ней время.

Следующей на свидание с Холостяком пошла Ира, у которой был день рождения. По случаю праздника главный герой подготовил для девушки несколько сюрпризов.

Однако острых ощущений свиданию добавил роуп-джампинг. Тарас и Ира по очереди прыгали над водопадом Пробий в Яремче, что, по словам девушки, сблизило их. Праздничный день завершился ужином в ресторане и поцелуем в губы.

Следующее свидание было не менее экстремальным — Холостяк вместе с Ирой и Оксаной попробовали эндуро-заезд на мотоциклах. Для девушек это был новый опыт, поэтому без падений не обошлось.

В конце вечера Тарас имел возможность индивидуально пообщаться с каждой героиней.

В шестом выпуске Цымбалюк также пригласил на индивидуальное свидание Настю. Он предложил девушке пройти квест и сделать совместное фото у водопада. Во время встречи они подняли темы прошлых опытов, новых отношений и семейных связей.

Кто покинул проект в шестом выпуске Холостяка 14

Церемония роз этой недели не обошлась без “сюрпризов”. В видеообращении к Холостяку Юлия заявила, что не видит смысла находиться на проекте, ведь она скучает по своему сыну и ей трудно быть без качественной коммуникации с ним.

Тараса задели слова девушки, поэтому он решил серьезно с ней поговорить. Главный герой предложил сделать так, чтобы Юлия общалась с сыном чаще, ведь понимает, что для нее это важно.

Однако девушка заявила, что хочет быть в контексте жизни сына, а в условиях пребывания на проекте это невозможно. Также Юлия отметила, что не сможет уже искренне открыться Холостяку. В результате эмоционального разговора Тарас решил попрощаться с девушкой.

Ситуация с Юлей изрядно возмутила Холостяка, ведь он предложил ей варианты решения ситуации, а она, по словам Тараса, начала им манипулировать.

— Это была открытая манипуляция. Мне было неприятно. Я не понимаю, зачем мы столько времени потратили с Юлей, — сказал Тарас.

Так, в 6 выпуске Холостяка 14 от 21.11.2025 года проект покинула Юлия Коренюк. На следующей неделе девушки примут участие в настоящих украинских вечерницах, а свидания станут более интимными.

