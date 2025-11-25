Французскую актрису Брижит Бардо повторно госпитализировали в Тулоне из-за серьезных проблем со здоровьем.

В прошлом месяце кинозвезда уже проходила лечение и перенесла операцию, после чего на некоторое время вернулась в свой дом в Сен-Тропе.

Однако ее снова пришлось экстренно доставить в частную клинику Святого Жана.

Повторная госпитализация Брижит Бардо

По данным Daily Mail, Бардо привезли в больницу примерно десять дней назад, и она до сих пор находится под наблюдением врачей. Это связано с той же болезнью, из-за которой актриса уже проходила лечение осенью.

Издание Le Figaro уточняет, что во время предыдущего пребывания в клинике актриса перенесла хирургическое вмешательство из-за серьезной болезни. Тогда ей разрешили вернуться домой через две недели после операции.

В октябре представитель Бардо уверял, что актриса “чувствует себя нормально”, а сама она была вынуждена публично опровергать слухи о собственной смерти.

Проблемы со здоровьем Брижит Бардо

Напомним, что в июле 2023 года Бардо имела проблемы с дыханием во время аномальной жары в Сен-Тропе. Медики оказывали ей помощь на дому, в том числе обеспечивая кислородом.

Тогда ее муж Бернар д’Ормаль назвал это “дыхательной дезориентацией” и подчеркнул, что жара тяжело переносится “в таком возрасте”. В сентябре Брижит Бардо исполнился 91 год.

Ее считают одной из самых ярких звезд европейского кино. Успех пришел к Бардо после фильма И Бог создал женщину и ряда других лент. Они принесли ей статус одной из главных икон послевоенного французского кино и звание секс-символа.

