Брижит Бардо снова госпитализировали в Тулоне: что известно о состоянии 91-летней актрисы
- СМИ сообщают, что возвращение в больницу вызвала та же болезнь.
- Брижит Бардо уже приходилось опровергать слухи о собственной смерти.
- В сентябре этого года звезде французского кино исполнился 91 год.
Французскую актрису Брижит Бардо повторно госпитализировали в Тулоне из-за серьезных проблем со здоровьем.
В прошлом месяце кинозвезда уже проходила лечение и перенесла операцию, после чего на некоторое время вернулась в свой дом в Сен-Тропе.
Однако ее снова пришлось экстренно доставить в частную клинику Святого Жана.
Повторная госпитализация Брижит Бардо
По данным Daily Mail, Бардо привезли в больницу примерно десять дней назад, и она до сих пор находится под наблюдением врачей. Это связано с той же болезнью, из-за которой актриса уже проходила лечение осенью.
Издание Le Figaro уточняет, что во время предыдущего пребывания в клинике актриса перенесла хирургическое вмешательство из-за серьезной болезни. Тогда ей разрешили вернуться домой через две недели после операции.
В октябре представитель Бардо уверял, что актриса “чувствует себя нормально”, а сама она была вынуждена публично опровергать слухи о собственной смерти.
Проблемы со здоровьем Брижит Бардо
Напомним, что в июле 2023 года Бардо имела проблемы с дыханием во время аномальной жары в Сен-Тропе. Медики оказывали ей помощь на дому, в том числе обеспечивая кислородом.
Тогда ее муж Бернар д’Ормаль назвал это “дыхательной дезориентацией” и подчеркнул, что жара тяжело переносится “в таком возрасте”. В сентябре Брижит Бардо исполнился 91 год.
Ее считают одной из самых ярких звезд европейского кино. Успех пришел к Бардо после фильма И Бог создал женщину и ряда других лент. Они принесли ей статус одной из главных икон послевоенного французского кино и звание секс-символа.