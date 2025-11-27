Украинский исполнитель Khayat прокомментировал свое появление в лонг-листе Нацотбора на Евровидение 2026.

Артист, который уже в четвертый раз идет на конкурс, объяснил, что именно мотивирует его возвращаться.

Khayat о лонглисте Нацотбора

Певец, в частности, отреагировал на шутки и ироничные комментарии в сети по поводу количества его попыток попасть на песенное шоу. Он отметил, что, “попав туда один раз, ты уже никогда не можешь оставаться в стороне”.

Также артист пролил свет на композицию, с которой претендует на финал Нацотбора. Khayat раскрыл, что в этом году подал две совершенно разные заявки.

– И, действительно, рад, что выбрали именно ту песню, которую выбрали, потому что она актуальна не только для меня как для сонграйтера. Она в максимальном синхроне с нашим настоящим, – поделился участник лонглиста.

В видеообращении Khayat, сознательно или нет, подколол еще одну претендентку на финал Нацотбора – певицу Jerry Heil. Ведь она ранее заявила, что подала заявку, потому что “стремится к победе” для украинской музыки.

– Я не буду говорить, что я – самый достойный представитель Украины в этом году, что я хочу популяризировать украинскую культуру, потому что это и так априори понятно, что каждый финалист Нацотбора в перспективе станет представителем украинской культуры. Поэтому моя мотивация, в первую очередь, касается песни. Я борюсь не за право поехать на Евровидение, не за право выступить в финале Нацотбора, а за право взять слово. У меня есть песня, которая может стать этим словом, – подчеркнул певец.

Напомним, что в лонг-лист Нацотбора на Евровидение 2026 попали 15 артистов. Из них профессиональное жюри выберет девять, а еще одного финалиста будет определять вся страна путем голосования в Дії.

