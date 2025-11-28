В пятницу, 28 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет седьмой выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

Главный герой пригласит девушек окунуться в то, что формирует нас как украинцев: в память рода, традиции, символы, ремесла и способ любить.

Эта неделя — о “ДНК любви”: о том, что мы несем с детства, из семьи, из земли, и что ищем в партнере — общий код, ритм и вайб.

Сейчас смотрят

Холостяк 14 сезон 7 выпуск – что покажут

Неделя начнется со встречи в стиле традиционных украинских вечерниц. Тарас Цымбалюк и ведущий Григорий Решетник встретят девушек в традиционных нарядах из разных регионов Украины и проведут через ритуалы и забавы, передаваемые из поколения в поколение.

Первое индивидуальное свидание — неожиданная прогулка по Карпатам, где каждый звук может стать частью их общей истории. Шум реки, голоса, тишина и смех помогут создать саундтрек отношений, а также показать: способны ли они услышать друг друга по-настоящему?

Во время женского клуба героини столкнутся с тем, чего обычно избегают: детскими воспоминаниями, фразами, которые причиняли боль, и чувствами, влияющими на взрослые отношения. Но не все готовы открывать эту часть своей жизни. Кто-то встретит “маленькую себя”, а кому-то захочется от этого убежать.

В кузнице, где Тарас готовился к роли кузнеца в сериале Крепостная, он откроет одной из героинь важную метафору: любовь, как и металл, нужно ковать вместе — в тепле, терпении и поддержке.

Тарас предложит девушке создать символический предмет, и одновременно это свидание станет проверкой, готова ли она строить отношения не только в момент романтики, но и в момент усилий.

Эта неделя откроет, кто из героинь несет в сердце тот же ритм, тот же код и тот же способ любить, что и Холостяк.

По итогам эпизода Тарас должен сделать непростой выбор. Но в этот вечер снова что-то пойдет не так. Что именно изменит ход церемонии и кто покинет проект — смотрите в седьмом выпуске Холостяка 14.

Где смотреть 7 выпуск Холостяка 14

Новый эпизод выйдет в пятницу, 28 ноября, в 19:00 на СТБ. После эфира выпуск можно будет посмотреть на официальном сайте stb.ua, а также на YouTube-канале проекта и платформе Телепортал.

Напомним, в шестом выпуске проект покинула Юлия Коренюк. Она заявила, что скучает по своему сыну и хочет быть в контексте его жизни, что, по словам девушки, невозможно в условиях пребывания на реалити.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.