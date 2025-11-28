В Киеве состоялось награждение самой престижной в Украине премии в сфере маркетинговых коммуникаций Effie.

Высшую награду получила кампания телеканала СТБ и Starlight Creative к проекту Холостяк-13 производства Starlight Production, посвященная изменению национальной культуры восприятия ветеранов и ветеранок с инвалидностью.

Effie Awards назвала самые эффективные маркетинговые кампании года

Лучшей маркетинговой командой страны признана команда Starlight Media.

Кампания 13 сезона проекта Холостяк стала настоящим проводником общественных изменений и показателем любви украинцев к брендам, которые стали его частью.

Способность украинцев воспринимать сексуальность воинов, получивших инвалидность, выросла по итогам кампании с 52% до 71%, а готовность смотреть контент с ветеранами в главных ролях достигла 90%.

— Любовь стоит всего. Стоит того, чтобы мечтать, выкладываться на полную и создавать истории, которые захватывают не только твою страну, но и мир. Истории, которые меняют реальность и в то же время приносят настоящий коммерческий успех. Побеждают в эфире, в диджитале, разговорах на кухнях и сообщениях близким. Мы еще раз признаемся в любви брендам, которые творили эту историю вместе с нами, и счастливы, что они получили подтверждение: бизнесы, которые инвестируют в смыслы, получают больше, — заявила Лидия Панькив, маркетинговый директор СТБ.

Национальная акция в честь павших героев

Starlight Media на Effie Awards Ukraine не только получила награды, но и продолжила свою традицию награждения социальных кампаний, имеющих значительное общественное влияние и актуальность.

В этом году награда от Starlight Media досталась проекту Национальная акция в честь павших героев, реализованному благотворительным фондом имени Ильи Грабара и общественной организацией Мемориал.

— Успех Холостяка-13 показал нам простую вещь: когда стратегия, креатив и партнерство движутся в одном направлении, появляются изменения, которые ощущает вся страна. Культурное влияние вместе с бизнес-результатами формируют новый стандарт работы маркетинга. Мы в Starlight Media будем развивать такие решения вместе с брендами, которые готовы инвестировать, строить и менять, — отметила Елена Мартынова, маркетинговый директор Starlight Media, CEO Starlight Creative.

Маркетинговая команда Starlight Media получила признание лучшей в стране, а медиакомпания вошла в рейтинг эффективных брендов и маркетологов.

Специальную награду за вклад в изменение восприятия ветеранов и ветеранок получили также Starlight Creative и СТБ от компании ПУМБ.

В медиакомпании отмечают, что каждая успешная история начинается с партнерства, поэтому Starlight Media разделяет гран-при Effie с каждым брендом, участвовавшим в создании проекта и кампании.

Среди этих компаний: SOVA, Карпатская источная, бренд Lady Cotton от Корпорации Биосфера, чай Lovare, Philips, Клуб Сыра, Kusum Ukraine, Торговая сеть магазинов Prostor, Visa и ОщадБанк, Мир матрасов. Агентства-партнеры: Ocean Media Plus, Brand Booster, Star Up Plus, DiVision, OMD Optimum Media Ukraine, RAZOM GROUP, Publicis Groupe Ukraine, Sigma.

— Команда Brand Booster хорошо знает: Starlight Media умеет создавать проекты, которые не просто получают десятки миллионов просмотров — они становятся культурными событиями. Холостяк всегда был феноменом украинского телевидения, а 13-й сезон сделал, казалось бы, невозможное — изменил общественное отношение к ветеранам и ветеранам с инвалидностью. Для украинских и международных брендов интегрироваться в этот проект — это про эффективность, доверие и искреннее попадание в сердца аудитории. Мы гордимся победами Starlight Media и благодарны всем партнерам и спонсорам, которые поверили в команду СТБ, в качество продукта и в его значение для страны. Вместе мы создали успешный кейс, который получил любовь зрителей и заслуженную награду Effie, — заявила Виктория Шерстюк, директор агентства интегрированных решений Brand Booster.

Фото: Starlight Media

