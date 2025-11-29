Умер оскороносный британский драматург Том Стоппард
- Британскому драматургу Тому Стоппарду было 88 лет.
- Он умер в своем уютном доме в кругу семьи.
- За свою жизнь Том Стоппард создал не одно увлекательное произведение и 5 из них получили премию Тони за лучшую пьесу, также он обладатель Оскара.
Умер британский драматург Том Стоппард, который получил премию Оскар за пьесу Влюбленный Шекспир. Ему было 88 лет.
Умер Том Стоппард: что известно
В заявлении United Agents говорится, что Стоппард скончался “мирно” у себя дома в Дорсете на юге Англии в окружении своей семьи.
— Его будут помнить за его произведения, за их гениальность и человечность, а также за его остроумие, дерзость, душевную щедрость и глубокую любовь к английскому языку. Для меня было честью работать с Томом и знать его, — говорится в заявлении.
Захватывающие пьесы Тома Стоппарда охватывали темы Шекспира, науки, философии и исторических трагедий XX века. Пять из них получили премию Тони за лучшую пьесу: Розенкранц и Гильденстерн мертвы в 1968 году; Травести в 1976 году; Настоящая вещь в 1984 году; Берег Утопии в 2007 году; и Леопольдштадт в 2023 году.
Также он получил премию Оскар за сценарий к пьесе 1998 года Влюбленный Шекспир.
Стоппард также написал множество радиопостановок, телесериалов, включая Конец парада (2013), и множество киносценариев.
Драматург был женат трижды, у него остались четверо детей, включая актера Эда Стоппарда, и несколько внуков.