Умер британский драматург Том Стоппард, который получил премию Оскар за пьесу Влюбленный Шекспир. Ему было 88 лет.

Умер Том Стоппард: что известно

В заявлении United Agents говорится, что Стоппард скончался “мирно” у себя дома в Дорсете на юге Англии в окружении своей семьи.

— Его будут помнить за его произведения, за их гениальность и человечность, а также за его остроумие, дерзость, душевную щедрость и глубокую любовь к английскому языку. Для меня было честью работать с Томом и знать его, — говорится в заявлении.

Захватывающие пьесы Тома Стоппарда охватывали темы Шекспира, науки, философии и исторических трагедий XX века. Пять из них получили премию Тони за лучшую пьесу: Розенкранц и Гильденстерн мертвы в 1968 году; Травести в 1976 году; Настоящая вещь в 1984 году; Берег Утопии в 2007 году; и Леопольдштадт в 2023 году.

Также он получил премию Оскар за сценарий к пьесе 1998 года Влюбленный Шекспир.

Стоппард также написал множество радиопостановок, телесериалов, включая Конец парада (2013), и множество киносценариев.

Драматург был женат трижды, у него остались четверо детей, включая актера Эда Стоппарда, и несколько внуков.

