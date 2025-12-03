Американская поп-звезда Сабрина Карпентер обратилась к Белому дому с требованием немедленно прекратить использование ее музыки.

Это произошло после того, как администрация Дональда Трампа распространила видео с задержаниями мигрантов под ее хит Juno.

Что разозлило Сабрину Карпентер

В понедельник на официальных страницах Белого дома появился ролик, в котором агенты Иммиграционно-таможенной службы США (ICE) преследуют и задерживают людей, а очевидцы снимают это на телефоны.

Сейчас смотрят

Фоном в видео использовали песню Карпентер 2024 года.

Have you ever tried this one? Bye-bye ???????? pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

Подпись к видео отсылала к строчкам трека Have you ever tried this one? Bye-bye! (Ты когда-нибудь пробовал это? Пока-пока!). Артистка назвала это неприемлемым.

– Это видео – злое и отвратительное. Никогда не используйте меня или мою музыку для продвижения вашей бесчеловечной повестки дня, – написала Карпентер.

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон отреагировала резким заявлением, заявив, что администрация не собирается извиняться за депортации.

– Мы не будем просить прощения за выдворение опасных преступников — убийц, насильников и педофилов. Те, кто защищает этих монстров, либо глупы, либо до них долго доходит? — сказала она.

Сабрина Карпентер стала еще одной артисткой, выступившей против использования своего творчества администрацией президента. Ранее аналогичные претензии высказывали более двух десятков исполнителей, в частности Нил Янг и The Rolling Stones.

Команда Трампа активно использует популярные треки в соцсетях, создавая короткие видео для демонстрации выполнения предвыборных обещаний.

Однако критики, в том числе и Папа Римский, осуждают методы, которыми администрация продвигает свою миграционную политику: облавы в жилых домах, задержания у судов и на улицах латиноамериканских районов.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.