Злое и отвратительное: Сабрина Карпентер разозлилась из-за появления своей песни в видео Белого дома
- Администрация Трампа распространила видео задержаний мигрантов под хит звезды Juno.
- Артистка назвала ролик «злым и отвратительным» и обвинила правительство в бесчеловечной политике.
- Белый дом ответил жестким заявлением, отказавшись извиняться за депортации.
Американская поп-звезда Сабрина Карпентер обратилась к Белому дому с требованием немедленно прекратить использование ее музыки.
Это произошло после того, как администрация Дональда Трампа распространила видео с задержаниями мигрантов под ее хит Juno.
Что разозлило Сабрину Карпентер
В понедельник на официальных страницах Белого дома появился ролик, в котором агенты Иммиграционно-таможенной службы США (ICE) преследуют и задерживают людей, а очевидцы снимают это на телефоны.
Фоном в видео использовали песню Карпентер 2024 года.
Have you ever tried this one?
Bye-bye ???????? pic.twitter.com/MS9OJKjVdX
— The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025
Подпись к видео отсылала к строчкам трека Have you ever tried this one? Bye-bye! (Ты когда-нибудь пробовал это? Пока-пока!). Артистка назвала это неприемлемым.
– Это видео – злое и отвратительное. Никогда не используйте меня или мою музыку для продвижения вашей бесчеловечной повестки дня, – написала Карпентер.
Реакция Белого дома
Пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон отреагировала резким заявлением, заявив, что администрация не собирается извиняться за депортации.
– Мы не будем просить прощения за выдворение опасных преступников — убийц, насильников и педофилов. Те, кто защищает этих монстров, либо глупы, либо до них долго доходит? — сказала она.
Сабрина Карпентер стала еще одной артисткой, выступившей против использования своего творчества администрацией президента. Ранее аналогичные претензии высказывали более двух десятков исполнителей, в частности Нил Янг и The Rolling Stones.
Команда Трампа активно использует популярные треки в соцсетях, создавая короткие видео для демонстрации выполнения предвыборных обещаний.
Однако критики, в том числе и Папа Римский, осуждают методы, которыми администрация продвигает свою миграционную политику: облавы в жилых домах, задержания у судов и на улицах латиноамериканских районов.