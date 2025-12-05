В пятницу, 5 декабря, в 19:00 на СТБ выйдет восьмой выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цимбалюком.

На этот раз героини и Тарас попробуют увидеть, насколько по-разному люди могут говорить о любви – через подарки, прикосновения, слова, действия и время, проведенное вместе.

Неделя покажет, кому удастся настроиться на волну главного героя и кто из девушек почувствует, как он обращается к ним.

Холостяк 14 сезон 8 выпуск – что покажут

Восьмой эпизод откроет задание о подарках. Тарас принесет мешочек с именами, и девушки вслепую вытащат имя героини, которой должны подготовить персональный сюрприз к церемонии роз.

Это не просто обмен любезностями, а проверка на искренность: умеют ли героини видеть человека рядом, даже если это соперница.

Первое индивидуальное свидание Тарас посвятит прикосновениям – языку, который лично для него является одним из самых близких. Вместе со своей партнершей он будет учить фрагмент румбы.

Этот танец держится на близости, доверии и смелости. Поэтому совсем скоро станет ясно, способна ли героиня открыться без слов.

Второе свидание продемонстрирует силу своевременно сказанных слов. Тарас проведет одну из девушек по местам, которые много для него значат. Главный герой хочет услышать, как она говорит о чувствах и может ли услышать его самого.

В финале недели зрители узнают ответ на вопрос, с кем удалось найти общий язык Холостяку, а кому из девушек придется покинуть проект.

Где смотреть 8 выпуск Холостяка 14

Новый эпизод выйдет в пятницу, 5 декабря, в 19:00 на СТБ. После эфира выпуск можно будет посмотреть на официальном сайте stb.ua, а также на YouTube-канале проекта и на платформе Телепортал.

Напомним, в седьмом выпуске проект покинула Валерия Жуковская. Тарас попрощался с ней после душевного разговора.

Церемония роз впервые прошла без главного героя — Цимбалюку стало плохо и его увезли в больницу. Розы участницам передал Григорий Решетник, а Тарас обратился к девушкам в видеоформате.

Ольга и Оксана остались без цветов – главный герой хочет отдельно поговорить с ними, чтобы решить, продолжать ли отношения.

