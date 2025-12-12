В пятницу, 12 декабря, в 19:00 на СТБ выйдет девятый выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

На этой неделе главный герой сделает шаг, который изменит ход сезона: познакомится с семьями девушек.

Но сначала их ждут самые откровенные индивидуальные свидания. Каждая героиня откроет часть своего внутреннего мира, которую не показывала никому на проекте.

Холостяк 14 сезон 9 выпуск – что покажут

На первом свидании Ирочка покажет Тарасу свое место силы, которое заряжает ее спокойствием и помогает найти опору. Также они посадят новое дерево, которое, возможно, станет особой точкой силы для кого-то в будущем.

Следующее свидание будет взрывным. Надин и Тарас проведут его в комнате, полной посуды, которую можно разбивать об стены, и наконец позволят себе сказать то, что всегда сдерживали.

Но смогут ли они отпустить старые обиды и страхи, чтобы оставить место для отношений? И что окажется сложнее — бить тарелки или быть честными друг с другом?

Настя на свидании с Тарасом покажет другую сторону своей нежности — азартную, драйвовую, без тормозов. Картинг, смех, скорость, вызовы. Но правильную ли тактику она выбрала, ведь находясь в разных картах, не так много возможностей, чтобы раскрыться друг другу.

Даша пригласит Цымбалюка в мир свадеб, деталей, эмоциональных историй, идеальных столов и провалов, о которых знает только команда. Она покажет главному герою часть своей жизни, которую доверяют только близким. А в конце — вручит приглашение, которое заставит Тараса нервничать.

Чья семья примет Цымбалюка, а чья — отнесется настороженно, смотрите в девятом выпуске Холостяка 14.

Где смотреть 9 выпуск Холостяка 14

Новый эпизод выйдет в пятницу, 12 декабря, в 19:00 на СТБ. После эфира выпуск можно будет посмотреть на официальном сайте stb.ua, а также на YouTube-канале проекта и на платформе Телепортал.

Напомним, в восьмом выпуске проект покинули сразу три девушки: Ольга Дзундза, Оксана Шанюк и Ирина Кулешина.

