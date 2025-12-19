В пятницу, 19 декабря, на телеканале СТБ вышел десятый выпуск романтического реалити-шоу Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

Это был один из ключевых эпизодов сезона, ведь на этой неделе главный герой познакомил девушек со своей семьей – родителями и сестрой. В преддверии решающего момента Тарас хотел услышать мнение самых близких людей.

– Моей маме вообще трудно понравиться, – признался Холостяк накануне знакомства.

Героини по очереди прибыли в Корсунь, чтобы увидеться с семьей актера. Для каждой из них эта встреча стала отдельным испытанием.

Как прошел 10 выпуск Холостяка 14

Первой родителям, как обещал в 9 выпуске проекта, Цымбалюк представил Ирочку. Он привез девушку к своей маме Татьяне на огород – собрать овощи для салата. Героиня заверила, что умеет копать картошку, но на это дело Татьяна Васильевна наняла сына, а сама пошла общаться с Ирочкой.

Во время разговора героиня вспомнила о своей семье, что вызвало у нее слезы. Мать Холостяка восприняла это как проявление искренних эмоций. С огорода все отправились домой, где за столом семья собралась уже в полном составе.

После поздравлений и цветов, которые Ирочка привезла Татьяне Васильевне, все сели поговорить и выяснилось, что девушка не очень любит стоять у плиты, зато понимает юмор Тараса. Пока отец Цымбалюка Василий показывал гостье библиотеку, женская половина семьи отметила, что героиня очень волнуется.

Сестра Тараса Ольга также имела возможность пообщаться с Ирочкой. Героиня отметила, что смогла раскрыться во время этого разговора. Впрочем, самому Цымбалюку хотелось бы, чтобы атмосфера вечера была более легкой.

– Я представлял какую-то большую легкость и вовлеченность Ирочки в общую домашнюю атмосферу. Мне кажется, все наше застолье, она была такая сдержанная, – отметил главный герой.

Надин, которая приехала в Корсунь второй, Тарас привел в свою школу и признался, что одним из его любимых предметов была география. С собой девушка принесла снимки с фотосессии, которые они сделали во время свидания в арт-студии.

Осмотрев школу, пара вышла на школьную спортивную площадку, где их уже ждали сестра Цымбалюка и его друг Тимур. Они спросили Надин, понравилась ли ей школа, а в ответ услышали, что она вспомнила свои школьные годы. Оказалось, что девушку травили одноклассники, и это поразило Ольгу.

Четверка успела сыграть в волейбол, а Надин пообщалась с сестрой главного героя наедине. Во время знакомства с родителями Холостяка девушка вручила им символический подарок – скатерть и даже не забыла о домашнем любимце.

Разговор за столом зашел об образовании, и героиня честно сказала, что не заканчивала вуз. Ольге понравилось, что она не стала врать, однако Татьяна Васильевна убеждена, что образование – это не о дипломе, а о собственном развитии. Вечер прошел за общением и в конце пришлось прощаться.

– Это была очередная теплая встреча с Надин, – подытожил главный герой, признавшись, что не хотел отпускать девушку.

Наконец третьей в Корсунь приехала Анастасия, но вместо Холостяка ее неожиданно встретил Василий Васильевич. Отец Тараса провел для героини экскурсию по городу, в частности по местам, знаковым для его сына.

Позже к ним присоединился Тарас, и все вместе отправились на дачу, где их уже ждали мама Татьяна и сестра Ольга. Настя приехала не с пустыми руками, что порадовало родных Холостяка. В разговоре Татьяна Васильевна заметила, что у девушки с Тарасом совпадают взгляды на некоторые вещи.

В завершение вечера Настя и Тарас смогли провести время наедине у озера и просто молчали. Главный герой признался, что ему нравится состояние, когда он рядом с девушкой.

– Чувствовалась сексуальная энергия. Чувствовалось, что меня это заводит. Нам хотелось большего, но на этой стадии проекта у нас есть определенные ограничения, – поделился Холостяк.

После ряда встреч наступил важный момент – нужно было решить, кто из героинь остается в проекте. К слову, Надин и Настя были уверены, что на церемонию роз придут вдвоем, ведь они не знали, что Ирочка до сих пор в проекте.

Кто покинул Холостяк 14 в 10 выпуске

На этот раз Тарас встречался с каждой девушкой отдельно. У них была возможность дополнительно пообщаться, прежде чем Холостяк сделал выбор. Разговоры показались героиням похожими на интервью и заставили понервничать.

Впрочем, как оказалось, зря. Никто не покинул Холостяк 14 в десятом выпуске, ведь каждой из девушек Тарас вручил розу. Поэтому в финале он будет выбирать среди трех героинь – это Ирочка, Надин и Настя.

Напомним, что в девятом выпуске Холостяка 14 проект покинула Дарья Романец. Не пропустите финальный эпизод романтического реалити, в котором раскроется главная интрига сезона.

