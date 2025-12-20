Семнадцатый выпуск МастерШеф-16 стал одним из самых ответственных за весь сезон. Все участники уже надели белые кители, а это означало только одно: права на ошибку больше нет.

Напряжение на кухне достигло максимума, а борьба за место в финале стала еще более жесткой, сообщает STB.UA.

Как прошла неделя и кто покинул МастерШеф-16 в 17 выпуске от 20 декабря — читайте в материале.

Как прошел 17 выпуск МастерШеф-16 от 20.12.2025

В начале первого конкурса судьи сразу предупредили участников:

— Больше никаких битв черных. Даже одна ошибка в каждом из оставшихся конкурсов может стать фатальной. В каждом испытании мы будем прощаться с одним из вас.

Первое соревнование состояло из трех этапов. После каждого раунда один из поваров получал возможность подняться на балкон и тем самым обеспечить себе безопасность.

Каждый раунд ставил перед участниками более сложные задачи, а время на приготовление постепенно увеличивалось:

1 раунд — простое блюдо, 15 минут.

2 раунд — более сложное блюдо, 30 минут.

3 раунд — последний шанс, 45 минут.

На первом этапе конкурса участники готовили классическое блюдо, а лучшие результаты позволили им первыми подняться на балкон и избежать лишнего стресса.

Второй этап был еще сложнее: любители должны были приготовить блюдо средней сложности с новым сочетанием ингредиентов.

Третий этап стал серьезным испытанием даже для тех, кто показал высокий уровень на предыдущих этапах.

Перед вторым испытанием судьи объявили:

— Сегодня вас ждет главная проверка вашего роста в проекте. Вы должны показать, чему научились за весь наш кулинарный марафон.

Под именными коробками-загадками участников ждали продукты, с которыми они работали еще на кастинге.

Задача состояла в том, чтобы создать кардинально новое блюдо из уже знакомых ингредиентов.

На приготовление судьи дали 45 минут, а оценка проходила через рейтинг.

Участники проявляли все свое мастерство и фантазию, демонстрируя, насколько выросли за время пребывания на проекте.

Лучшие результаты позволяли почувствовать уверенность, а те, кто не справился, оставались под особым вниманием судей.

Семнадцатая неделя завершилась кулинарными дуэлями.

— Два раунда, три дуэли и один участник, который покинет нашу кухню за шаг до финала, — объявили судьи.

Пары для дуэлей формировались по рейтингу предыдущего конкурса, а участники определяли темы и обязательные продукты для своих соперников.

Каждый раунд требовал максимальной концентрации и точности, а финальная дуэль стала настоящим испытанием на мастерство и креативность.

Участники готовили блюда по выбранным темам, сочетая технику и индивидуальный подход. От точности и скорости выполнения зависел результат и шанс остаться в проекте до финала.

Кто покинул МастерШеф-16 в 17 выпуске от 20.12.2025

Семнадцатая неделя МастерШеф-16 стала особенной — участники уже надели белые кители, а это означало, что ошибки больше недопустимы.

Напряжение на кухне достигло максимума, и каждый конкурс мог стать решающим.

После первого конкурса хуже всех с заданием справился Евгений Гниденко, поэтому он первым покинул проект.

Во втором конкурсе участники работали со знакомыми продуктами из кастинга, но создавали новые блюда. Худший результат показала Ева Музыка, которая из-за этого покинула кухню.

Финальной точкой недели стали кулинарные дуэли. В решающей битве Виктория Кузнецова не смогла превзойти соперницу, и именно она покинула проект за шаг до финала.

Таким образом, в 17 выпуске МастерШеф-16 от 20.12.2025 покинули проект сразу трое участников:

Евгений Гниденко

Ева Музыка

Виктория Кузнецова

Евгений Гниденко – предприниматель из Вольногорска Днепропетровской области.

Владелец автосервиса, который пришел на МастерШеф с желанием наслаждаться процессом приготовления и научиться новому.

Ева Музыка – преподавательница и переводчица из Одессы.

Многогранная личность, которая работала тренером по танцам, логистом, преподавателем и переводчиком. Еда для нее — это линия, проходящая через всю жизнь, а кулинария — настоящее увлечение.

Виктория Кузнецова — бывшая военная из Коломыи Ивано-Франковской области.

Бывшая штурманка ВСУ, которая после службы мечтает реализовать свою мечту в собственном бизнесе — пекарне с концепцией хлеб, масло и кофе.

