В пятницу, 26 декабря, на СТБ выйдет финальный выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

Именно в этот вечер главный герой сделает самый важный выбор в проекте. Но прежде чем зрители узнают, кто стал избранницей Тараса, впереди — серия романтических свиданий.

Холостяк 14 сезон 11 выпуск — что покажут

Финальная неделя начнется с неожиданного задания от ведущего Григория Решетника. Настя, Надин и Ирочка смогут провести с Тарасом один день, разделенный на три части: завтрак, обед и ужин. Но формат свиданий заставит каждую из них сделать непростой выбор.

Девушкам придется решить, что для них важнее: больше времени вместе с Холостяком и собственная идея свидания, или меньше времени, но без хлопот и с готовой идеей, которая точно понравится Тарасу. Каждое решение будет иметь свои последствия — и для девушек, и для самого Холостяка.

В конце дня все героини соберутся вместе. Тарас будет вынужден попрощаться с одной из них — в шаге от главного решения.

Как пройдут последние свидания сезона и кто станет избранницей Тараса Цымбалюка — узнайте уже сегодня в финальном выпуске Холостяка.

Где смотреть 11 выпуск Холостяка 14

Смотрите 11 выпуск Холостяка с Тарасом Цымбалюком в пятницу, 26 декабря, в 19:00 на СТБ. После эфира эпизод будет доступен на официальном сайте stb.ua, а также на YouTube-канале проекта и на платформе Телепортал.

Напомним, что в десятом выпуске Холостяка 14 Тарас Цымбалюк познакомил девушек со своими родителями и сестрой. Героини по очереди прибыли в Корсунь, чтобы увидеться с семьей актера. По итогам недели никто из девушек не покинул проект.

