Звезда сериалов Митець и Служба 112 на ICTV2 Юрий Выхованец получил награду от 5 отдельной штурмовой бригады.

Нагрудный знак и благодарность актеру прислали за волонтерскую деятельность, направленную на помощь бригаде. Об этом Юрий сообщил на личной странице в Instagram.

Юрий Выхованец о волонтерстве

Выхованец вместе с Франковским драматическим театром уже не первый год поддерживает военнослужащих и проводит благотворительные представления во Франковске и за его пределами, однако эта награда индивидуальная.

— Там несколько бригад, и это, в принципе, не первый сбор, который я закрываю. Как-то это делается, потому что знаешь: надо. В этом случае я не переоцениваю награду. Конечно, это большая честь для меня. Но, с другой стороны, не хочу даже думать, что я там “горы свернул” или что-то экстраординарное сделал. Это просто приятный пинок под зад, напоминание: ты движешься в правильном направлении, — отметил актер.

Юрий уверяет, что труд наших воинов просто не дает нам права жаловаться на свои мелочи.

— Более тяжелой работы, чем та, которую выполняют ребята на фронте, — нет. В принципе. И когда они находят время, чтобы выписать и отправить тебе эту награду, ты потом просто не имеешь права на “отмазки”. Типа “нет времени” или “не успеваю”. Если уже ребята там находят для тебя время — то, пожалуйста, фигачь для них. Чтобы ты имел возможность возвращаться к семье и хоть немного жить этой жизнью сейчас, — подчеркнул Выхованец, призвав пожертвовать на ВСУ, чтобы приблизить нашу победу.