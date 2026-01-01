С наступлением Нового 2026 года украинцы получили теплые слова поздравлений не только от родных и друзей, но и от звезд шоу-бизнеса.

Артисты, актеры и ведущие в своих соцсетях обратились к поклонникам, пожелав им мира, любви, семейного тепла и веры в лучшее будущее. Также они поблагодарили военнослужащих за возможность жить, работать и творить.

Новый год 2026 — поздравления звезд

Певица Джамала поделилась серией фото с тремя сыновьями и поздравила украинцев строчками из своих песен. Также она пожелала, чтобы Новый 2026 год принес Украине долгожданную победу.

— В новом году хочу пожелать: не сдерживать дыхание своих мечтаний, быть благодарными, найти свой путь домой, иметь крылья, которые вдохновляют, верить в себя и уверенно гулять в костюме лисы, шагая в собственное будущее, чтобы никакая тьма вас не заманила. Пусть будет так, как хотите вы, и пусть всегда будет видна заря в конце туннеля. И даже если вы заблудились, вы оставили все свои жалости позади. Я вас люблю — не тайком, а открыто, в своем творчестве и вместе со всей своей семьей, — написала артистка.

Певица Наталья Могилевская записала видеообращение, в котором пожелала, чтобы рождественско-новогодние праздники принесли в каждую украинскую семью тепло, любовь и надежду.

Участники группы Антитела выразили надежду, что 2026 год приблизит украинцев к настоящему устойчивому миру, и в нашей жизни будет меньше тревог и больше минут счастья с родными и близкими.

— Пусть в следующем году будет больше ясных решений, точных шагов и моментов, когда ты точно знаешь: делаешь правильно. Больше смелости быть собой. Меньше лишнего. Больше действия. С Новым годом, — говорится в сообщении группы.

Ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной пожелал, чтобы 2026 год принес Украине мир, любовь и детский смех.

Актриса Ксения Мишина призвала украинцев в 2026 году делать все ради собственного счастья, а не возлагать это на других людей.

— Пусть этот год станет годом света внутри и вокруг, — добавила она.

Без поздравлений не остались и поклонники Софии Ротару. Артистка традиционно вышла на связь в сториз в Instagram, опубликовав яркую открытку со своим фото и надписью: С Новым годом 2026!

Накануне к поздравлениям с Новым годом 2026 присоединились звезды телеканала СТБ. Ведущие любимых проектов поделились теплыми словами и искренними пожеланиями для зрителей.