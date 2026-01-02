Жизнь девушек и отношения Цымбалюка с Надин: что покажут в пост-шоу Холостяк 14
- Пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта выйдет на СТБ 2 января в 19:00.
- Девушки расскажут, как изменилась их жизнь после участия в реалити.
- А Тарас Цымбалюк и Надин признаются, удалось ли им построить отношения за пределами проекта.
В пятницу, 2 января, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта.
Именно сегодня зрители узнают, остались ли вместе главный герой Тарас Цымбалюк и его избранница Надин Головчук.
Холостяк 14 — что покажут в пост-шоу
Студию посетят участницы 14 сезона Холостяка — они впервые откровенно расскажут, как изменилась их жизнь после реалити.
Ирочка ответит, ожидала ли она, что покинет проект за шаг до главного решения, а Настя — как пережила отказ Тараса в финале.
София и Оксана прямо в студии будут выяснять отношения из-за скандала, который возник между ними вскоре после знакомства.
Диана признается, действительно ли вернулась к бывшему и вышла ли замуж, как сплетничают в сети. А Яна поделится, как проект Холостяк разрушает стереотипы общества о ее профессии.
Зрители увидят эксклюзивные моменты со съемок проекта, которые не попали в эфир. Также пост-шоу посетит победительница Холостяка 13 Инна Белень, которая поделится личными новостями и расскажет о впечатлениях от нового сезона реалити.
В конце выпуска Тарас Цымбалюк и Надин Головчук раскроют главную интригу и расскажут, удалось ли им построить отношения за пределами проекта. Поэтому смотрите пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта сегодня, 2 января, в 19:00 на СТБ.