В пятницу, 2 января, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта.

Именно сегодня зрители узнают, остались ли вместе главный герой Тарас Цымбалюк и его избранница Надин Головчук.

Холостяк 14 — что покажут в пост-шоу

Студию посетят участницы 14 сезона Холостяка — они впервые откровенно расскажут, как изменилась их жизнь после реалити.

Сейчас смотрят

Ирочка ответит, ожидала ли она, что покинет проект за шаг до главного решения, а Настя — как пережила отказ Тараса в финале.

София и Оксана прямо в студии будут выяснять отношения из-за скандала, который возник между ними вскоре после знакомства.

Диана признается, действительно ли вернулась к бывшему и вышла ли замуж, как сплетничают в сети. А Яна поделится, как проект Холостяк разрушает стереотипы общества о ее профессии.

Зрители увидят эксклюзивные моменты со съемок проекта, которые не попали в эфир. Также пост-шоу посетит победительница Холостяка 13 Инна Белень, которая поделится личными новостями и расскажет о впечатлениях от нового сезона реалити.

В конце выпуска Тарас Цымбалюк и Надин Головчук раскроют главную интригу и расскажут, удалось ли им построить отношения за пределами проекта. Поэтому смотрите пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта сегодня, 2 января, в 19:00 на СТБ.