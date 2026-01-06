Прогноз Variety на Оскар 2026: кому достанется золотая статуэтка
- Variety представило обновленный прогноз победителей премии Оскар 2026.
- Главный фаворит – драма Битва за битвой от режиссера Пола Томаса Андерсона
- Интрига сохраняется, и окончательное расписание еще может измениться.
Авторитетное издание Variety обновило свои прогнозы относительно лауреатов будущей премии Оскар.
Прогнозы не отражают личных симпатий редакции и обновляются еженедельно. Выбор издания основан на отраслевом резонансе и результатах ключевых премий.
Борьба за Оскар 2026: кто в фаворитах
Главным триумфатором сезона считается драма Битва за битвой.
Фильм режиссера Пола Томаса Андерсона уже успел собрать основные награды на Critics Choice Awards, что делает его ключевым претендентом на победу в главных категориях.
Однако, по словам экспертов Variety, в списке номинантов появляются неожиданные игроки.
В частности, значительно укрепились позиции ленты Голубая луна и высокобюджетной драмы F1 с Брэдом Питтом.
Также норвежские и бразильские проекты в этом году имеют шансы выйти за пределы категории Лучший иностранный фильм.
Кто выиграет Оскар 2026 по прогнозу Variety
Вот список фильмов и артистов, которые, по мнению издания, имеют наибольшие шансы на получение статуэтки в своих категориях:
- Лучший фильм – Битва за битвой
- Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (Битва за битвой)
- Лучший актер – Итан Хоук (Голубая луна)
- Лучшая актриса – Джесси Бакли (Гамнет)
- Лучший актер второго плана – Стеллан Скарсгард (Сентиментальная ценность)
- Лучшая актриса второго плана – Инга Ибсдоттер Лиллеас (Сентиментальная ценность)
- Оригинальный сценарий – Грешники (Райан Куглер)
- Адаптированный сценарий – Битва за битвой (Пол Томас Андерсон)
- Лучший анимационный фильм – Кейпоп-охотницы на демонов
- Лучший документальный фильм – Идеальный сосед
- Международный художественный фильм – Сентиментальная ценность (Норвегия)
- Лучшая операторская работа – Оттем Дюральд Аркапоу (Грешники)
- Визуальные эффекты – Аватар: Огонь и пепел
- Монтаж – Битва за битвой
- Грим и прически – Франкенштейн
- Дизайн костюмов – Франкенштейн
- Лучшая работа художника-постановщика – Франкенштейн
- Лучший звук – Битва за битвой
- Лучший саундтрек – Грешники
- Лучшая песня – Golden (Кейпоп-охотницы на демонов)
- Кастинг – Грешники
- Анимационный короткометражный фильм – Эйру
- Документальный короткометражный фильм – Все пустые комнаты
- Игровой короткометражный фильм – Два человека обмениваются слюной
Напомним, что две украинские работы вошли в короткие списки премии Оскар 2026. Речь идет о документальном фильме 2000 метров до Андреевки и анимационном короткометражке Я умерла в Ирпене.