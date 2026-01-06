Авторитетное издание Variety обновило свои прогнозы относительно лауреатов будущей премии Оскар.

Прогнозы не отражают личных симпатий редакции и обновляются еженедельно. Выбор издания основан на отраслевом резонансе и результатах ключевых премий.

Борьба за Оскар 2026: кто в фаворитах

Главным триумфатором сезона считается драма Битва за битвой.

Фильм режиссера Пола Томаса Андерсона уже успел собрать основные награды на Critics Choice Awards, что делает его ключевым претендентом на победу в главных категориях.

Однако, по словам экспертов Variety, в списке номинантов появляются неожиданные игроки.

В частности, значительно укрепились позиции ленты Голубая луна и высокобюджетной драмы F1 с Брэдом Питтом.

Также норвежские и бразильские проекты в этом году имеют шансы выйти за пределы категории Лучший иностранный фильм.

Кто выиграет Оскар 2026 по прогнозу Variety

Вот список фильмов и артистов, которые, по мнению издания, имеют наибольшие шансы на получение статуэтки в своих категориях:

Лучший фильм – Битва за битвой

Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (Битва за битвой)

Лучший актер – Итан Хоук (Голубая луна)

Лучшая актриса – Джесси Бакли (Гамнет)

Лучший актер второго плана – Стеллан Скарсгард (Сентиментальная ценность)

Лучшая актриса второго плана – Инга Ибсдоттер Лиллеас (Сентиментальная ценность)

Оригинальный сценарий – Грешники (Райан Куглер)

Адаптированный сценарий – Битва за битвой (Пол Томас Андерсон)

Лучший анимационный фильм – Кейпоп-охотницы на демонов

Лучший документальный фильм – Идеальный сосед

Международный художественный фильм – Сентиментальная ценность (Норвегия)

Лучшая операторская работа – Оттем Дюральд Аркапоу (Грешники)

Визуальные эффекты – Аватар: Огонь и пепел

Монтаж – Битва за битвой

Грим и прически – Франкенштейн

Дизайн костюмов – Франкенштейн

Лучшая работа художника-постановщика – Франкенштейн

Лучший звук – Битва за битвой

Лучший саундтрек – Грешники

Лучшая песня – Golden (Кейпоп-охотницы на демонов)

Кастинг – Грешники

Анимационный короткометражный фильм – Эйру

Документальный короткометражный фильм – Все пустые комнаты

Игровой короткометражный фильм – Два человека обмениваются слюной

Напомним, что две украинские работы вошли в короткие списки премии Оскар 2026. Речь идет о документальном фильме 2000 метров до Андреевки и анимационном короткометражке Я умерла в Ирпене.