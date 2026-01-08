Организаторы национального отбора на Евровидение 2026 представили песни артистов лонг-листа, которые борются за место десятого финалиста.

В Дії уже началось голосование – оно определит, кто присоединится к девяти исполнителям, которые выйдут на сцену национального этапа конкурса.

Песни претендентов на Нацотбор

За право попасть в финал Нацотбора на Евровидение 2026 соревнуются шесть артистов.

Khayat – Герци

Karyotype – DNA

Mon Fia – Do You Hear Me?

Anstay – by the way

Марта Адамчук – Silvered Pines

Oks – Say It All

Голосование продлится с 10:00 8 января до 10:00 13 января. Артист, набравший наибольшее количество голосов в Дії, станет десятым финалистом Нацотбора на Евровидение 2026.

Финал национального этапа песенного конкурса состоится 7 февраля. Именно тогда станет известно имя представителя Украины, который поедет на Евровидение 2026.

Какие страны участвуют в Евровидении 2026

В юбилейном Евровидении 2026, которое состоится в мае следующего года в Вене, примут участие 35 стран. После нескольких лет перерыва на конкурс возвращаются Болгария, Румыния и Молдова.

Первый полуфинал запланирован на 12 мая – в нем зрители увидят выступления 15 стран. Второй полуфинал состоится 14 мая, в нем примут участие еще 15 конкурсантов.

В финал пройдут 20 участников. К ним автоматически присоединятся страны-основатели конкурса – Франция, Германия, Италия и Великобритания, а также Австрия как страна-хозяйка. Напомним, Испания не будет участвовать в Евровидении 2026.

От участия в конкурсе также отказались Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия. Таким образом вещатели выразили протест на фоне решения Европейского вещательного союза об участии Израиля.

Источник : Суспільне