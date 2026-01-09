В церковном календаре февраль отмечен рядом значимых дат, включая один из двенадцати праздников христианской традиции — Сретение Господне, символизирующее встречу Ветхого и Нового Заветов и духовное обновление.

В течение месяца церковь также чтит апостолов, пророков, мучеников, преподобных и иерархов, а в конце февраля начинается подготовка к Великому посту.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на февраль 2026 года — все даты приведены по новолианскому календарю.

Церковные праздники в феврале 2026 года

  • 1 февраля — предпраздник Сретения, святого мученика Трифона.
  • 2 февраля — Сретение Господне.
  • 3 февраля — святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы.
  • 4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусийского; преподобного Николая Студеного.
  • 5 февраля — святой мученицы Агафьи (Агаты).
  • 6 февраля — святого преподобного Вукола, епископа; святого священномученика Силвана, епископа.
  • 7 февраля — святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского; преподобного Луки.
  • 8 февраля — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии.
  • 9 февраля — святого мученика Никифора.
  • 10 февраля — святого Прохора; святого мученика Харлампия.
  • 11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского.
  • 12 февраля — святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.
  • 13 февраля — святого преподобного Мартиниана Кесарийского.
  • 14 февраля — святого равноапостольного Кирилла, учителя славян; святого преподобного Авксентия.
  • 15 февраля — святого апостола Онисима.
  • 16 февраля — святых мучеников Памфила, Иерея, Порфирия и других.
  • 17 февраля — святого великомученика Феодора Молчаливого; святой мученицы Марианны.
  • 18 февраля — преподобного Космы Яхромского; святителя Агапита, епископа Синадского; святителя Флавиана, патриарха Константинопольского.
  • 19 февраля — святых апостолов Архипа и Филимона, а также жены Филимона — Апфии.
  • 20 февраля — благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского.
  • 21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского.
  • 22 февраля — обретение мощей святых мучеников, что в Евгении; святого мученика Маврикия и его 70 воинов.
  • 23 февраля — начало Великого поста; святого священномученика Поликарпа.
  • 24 февраля — первое и второе обретение главы святого Иоанна Крестителя.
  • 25 февраля — святого Тарасия, архиепископа Царьградского.
  • 26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского.
  • 27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.
  • 28 февраля — святого преподобного исповедника Василия.
