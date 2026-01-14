Грузия определилась с представителями на Евровидение 2026, которое состоится в Вене.

Страну на 70-м конкурсе представит группа Bzikebi – победители Детского Евровидения 2008 года, которые впервые выйдут на главную сцену взрослого конкурса.

Соответствующее решение принял грузинский общественный вещатель GPB. Песню, с которой Bzikebi выступят в мае 2026 года, обнародуют позже.

Кто такие Bzikebi

Bzikebi вошли в историю как одни из самых узнаваемых победителей Детского Евровидения.

В 2008 году трио, в которое входят Георгий Шиолашвили, Мариам Татулашвили и Мариам Кикуашвили, принесло Грузии первую из рекордных четырех побед на конкурсе. На тот момент участникам было всего по десять лет.

Их выступление с песней Bzzz, исполненной на вымышленном языке, запомнилось яркими черно-желтыми костюмами и необычным сценическим образом. После победы в Лимасоле группа выпустила альбом Zabuzei, который стал популярным среди молодой аудитории в Грузии.

Возвращение Bzikebi

В 2025 году Bzikebi снова оказались в центре внимания, воссоединившись для выступления в роли интервал-акта на Детском Евровидении, которое проходило в Тбилиси после очередной победы Грузии в 2024 году.

Их исполнение новой композиции We Don’t Sleep вызвало активное обсуждение среди фанатов конкурса и предположения о возможном переходе группы на взрослое Евровидение, которые в конечном итоге оправдались.

Участие Грузии в Евровидении

Евровидение 2026 станет для Грузии уже 18-м конкурсом. Страна дебютировала в 2007 году с Софо Халваши и песней Visionary Dream, заняв 12-е место в финале.

Лучшими результатами Грузии остаются 9-е места в 2010 и 2011 годах. Единственный раз страна пропустила конкурс в 2009 году после спора вокруг песни We Don’t Wanna Put In.

В 2025 году Грузию представляла Мариам Шенгелия с песней Freedom – она заняла 15-е место во втором полуфинале. Ранее, в 2023 году, страну представляла Iru, которая также была победительницей Детского Евровидения в составе группы Candy.

