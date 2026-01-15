Жеребьевка определила порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.

Именно в этой последовательности участники появятся на сцене финала, где жюри и зрители будут выбирать представителя Украины на международном конкурсе.

Нацотбор 2026: порядок выступлений

По результатам жеребьевки финалисты национального этапа конкурса будут выступать в следующем порядке:

Valeriya Force Molodi Monokate The Elliens Laud Leleka Mr. Vel Khayat Jerry Heil ЩукаРиба

Именно в такой очередности участники будут представлять свои конкурсные номера в финале Нацотбора на Евровидение 2026.

Каким будет финал Нацотбора на Евровидение 2026

Музыкальный продюсер Нацотбора, певица Джамала, ранее отмечала, что ее главная задача – обеспечить одинаково высокий уровень для всех финалистов.

По ее словам, у продюсерской команды нет фаворитов, а работа направлена на то, чтобы каждый участник максимально качественно подготовился к финальному выступлению.

Финал Нацотбора на Евровидение 2026 состоится 7 февраля. По его итогам станет известно, кто будет представлять Украину на юбилейном конкурсе в Вене.

Источник : Суспільне