Нацотбор на Евровидение 2026: в каком порядке финалисты выйдут на сцену
- Финалисты Нацотбора 2026 выйдут на сцену именно в той последовательности, которую установила жеребьевка.
- Финал Нацотбора на Евровидение 2026 состоится 7 февраля.
Жеребьевка определила порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.
Именно в этой последовательности участники появятся на сцене финала, где жюри и зрители будут выбирать представителя Украины на международном конкурсе.
Нацотбор 2026: порядок выступлений
По результатам жеребьевки финалисты национального этапа конкурса будут выступать в следующем порядке:
- Valeriya Force
- Molodi
- Monokate
- The Elliens
- Laud
- Leleka
- Mr. Vel
- Khayat
- Jerry Heil
- ЩукаРиба
Именно в такой очередности участники будут представлять свои конкурсные номера в финале Нацотбора на Евровидение 2026.
Каким будет финал Нацотбора на Евровидение 2026
Музыкальный продюсер Нацотбора, певица Джамала, ранее отмечала, что ее главная задача – обеспечить одинаково высокий уровень для всех финалистов.
По ее словам, у продюсерской команды нет фаворитов, а работа направлена на то, чтобы каждый участник максимально качественно подготовился к финальному выступлению.
Финал Нацотбора на Евровидение 2026 состоится 7 февраля. По его итогам станет известно, кто будет представлять Украину на юбилейном конкурсе в Вене.