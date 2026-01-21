Украинский писатель и волонтер Андрей Любка объявил о решении мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в своем Instagram, подведя итоги многолетней волонтерской работы и объяснив причины своего решения.

Андрей Любка мобилизуется в ВСУ

Перед мобилизацией Любка в последний раз как волонтер передал для военных полноприводный дизельный пикап Ford Ranger.

– Это 415-я купленная мной машина – солидный результат для нашей волонтерской команды, которая на протяжении лет вторжения покупала, ремонтировала и отправляла на фронт машины для наших воинов, – написал Андрей Любка, поблагодарив всех, кто присоединился к сборам.

Решение о мобилизации писатель принял еще в октябре. За это время он выбрал подразделение, завершил рабочие проекты и ключевые дела. Сейчас Любка отправляется проходить базовую общевойсковую подготовку.

– Война продолжается и пришло время двигаться дальше – быть не только для ВСУ, но и в ВСУ. Если хотим выстоять и победить, то служить должны все – независимо от того, насколько полезными мы были в тылу. Настала моя очередь – и это по-честному, – пояснил писатель.

Андрей Любка добавил, что этот путь будет непростым, но важным и содержательным. Новый опыт, по его мнению, может стать ценным и для будущего творчества.

Кто такой Андрей Любка

Андрей Любка родился 3 декабря 1987 года в Риге, вырос в Закарпатье, окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой и Ужгородский национальный университет по специальности украинская филология. Также учился в Варшавском университете, где получил степень магистра по балканским исследованиям.

Он является автором поэтических сборников, романов и книг короткой прозы, переводчиком с нескольких европейских языков, членом Украинского ПЕН и лауреатом ряда литературных премий.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Любка сосредоточился на помощи украинским военным, за что был отмечен наградами главнокомандующего ВСУ и министра обороны.

Фото: Андрей Любка

