Кто победит в Нацотборе на Евровидение 2026: прогноз букмекеров
- Букмекеры назвали вероятного победителя Нацотбора 2026.
- За право представлять Украину на Евровидении 2026 в Вене соревнуются 10 артистов.
- Победителя Нацотбора жюри и зрители выберут уже 7 февраля.
Букмекеры сделали свой прогноз относительно победителя национального отбора на Евровидение 2026.
Финал конкурса состоится уже в субботу, 7 февраля — именно тогда станет известно, кто будет представлять Украину на международной арене в Вене.
Нацотбор на Евровидение 2026 – прогноз букмекеров
Победу на Нацотборе 2026 букмекеры прогнозируют Jerry Heil, которая стремится представить Украину на Евровидении с песней Catharticus (prayer).
Второе место занимает Monokate с композицией Tyt. Тройку лидеров, по версии букмекеров, замыкает Leleka с песней Ridnym.
На четвертом и пятом местах — певец Mr. Vel с треком Do or Done и группа Molodi с песней Legends соответственно.
Далее в списке букмекеров — Khayat, который выйдет на сцену Нацотбора 2026 с композицией Герцы, группа The Elliens с песней Crawling Whispers и Laud, который исполнит трек Lightkeeper.
Ниже всего букмекеры оценивают шансы таких финалистов, как Valeriya Force (Open Our Hearts) и ЩукаРиба (Моя земля).
Стоит отметить, что ставки букмекеров постоянно меняются, а их прогноз не всегда совпадает с выбором жюри и зрителей.
Недавно стало известно, что финал Нацотбора на Евровидение 2026 проведут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Ведущей предшоу станет Анна Тулева. Финал конкурса стартует 7 февраля в 18:00.