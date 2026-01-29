Букмекеры сделали свой прогноз относительно победителя национального отбора на Евровидение 2026.

Финал конкурса состоится уже в субботу, 7 февраля — именно тогда станет известно, кто будет представлять Украину на международной арене в Вене.

Нацотбор на Евровидение 2026 – прогноз букмекеров

Победу на Нацотборе 2026 букмекеры прогнозируют Jerry Heil, которая стремится представить Украину на Евровидении с песней Catharticus (prayer).

Второе место занимает Monokate с композицией Tyt. Тройку лидеров, по версии букмекеров, замыкает Leleka с песней Ridnym.

На четвертом и пятом местах — певец Mr. Vel с треком Do or Done и группа Molodi с песней Legends соответственно.

Далее в списке букмекеров — Khayat, который выйдет на сцену Нацотбора 2026 с композицией Герцы, группа The Elliens с песней Crawling Whispers и Laud, который исполнит трек Lightkeeper.

Ниже всего букмекеры оценивают шансы таких финалистов, как Valeriya Force (Open Our Hearts) и ЩукаРиба (Моя земля).

Стоит отметить, что ставки букмекеров постоянно меняются, а их прогноз не всегда совпадает с выбором жюри и зрителей.

Недавно стало известно, что финал Нацотбора на Евровидение 2026 проведут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Ведущей предшоу станет Анна Тулева. Финал конкурса стартует 7 февраля в 18:00.

