Суспільне объявило состав жюри национального отбора на Евровидение 2026. В этом году выступления участников будут оценивать сразу пять экспертов, а не три, как это было в прошлые годы.

Жюри Нацотбора на Евровидение 2026

В состав жюри Нацотбора на Евровидение 2026 вошли:

Руслана — победительница Евровидения 2004;

— победительница Евровидения 2004; Злата Огневич — певица, сонграйтер и участница Евровидения 2013;

— певица, сонграйтер и участница Евровидения 2013; Евгений Филатов — композитор и певец;

— композитор и певец; Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга Тавр Медиа;

— генеральный продюсер медиахолдинга Тавр Медиа; Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.

Креативный продюсер Нацотбора 2026 Герман Ненов объяснил, чем обусловлено изменение состава жюри. По его словам, каждый из членов жюри представляет отдельный аспект музыкального номера, важный для успешного выступления на международном конкурсе.

Сейчас смотрят

Победительница Евровидения 2004 Руслана заявила, что на Нацотборе хочет услышать песню, которая “сделает революцию в музыке с помощью украинских элементов”.

— Хочется увидеть артиста, который на большой сцене покажет, что у нас достаточно драйва, чтобы победить. Важна именно песня. Евровидение — это песенный конкурс! Как в 2004 году, когда мы впервые привезли победу для Украины, так и сейчас — в 2026 году. Рецепта победы не знает никто. Но успех может наступить вопреки невозможному, если ты в самый важный момент почувствуешь сердца миллионов украинцев, — подчеркнула артистка.

Напомним, что представителя Украины на Евровидении 2026 определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Украинцы смогут проголосовать за своего фаворита в мобильном приложении Дія и с помощью СМС.

Финал Нацотбора 2026 состоится уже 7 февраля в 18:00. Ведущими мероприятия станут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, предшоу будет вести Анна Тулева.

Посмотреть трансляцию Нацотбора можно будет на телеканале Суспільне Культура, на YouTube-канале Евровидение Украина, на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине.

За право представлять Украину на Евровидении 2026 в Вене соревнуются 10 артистов, песни которых уже доступны для прослушивания.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.