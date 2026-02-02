Лучше, чем ожидал: Андрей Любка принес присягу и поделился впечатлениями от БОВП
- Андрей Любка принес присягу и уже вторую неделю проходит службу в БЗВП.
- Писатель рассказал об условиях, обеспечении и впечатлениях от службы.
- Жена и читатели поддержали Любку в комментариях.
Писатель Андрей Любка, который недавно мобилизовался в ВСУ, принес присягу на верность украинскому народу.
Он уточнил, что уже вторую неделю на службе и постепенно привыкает к новой жизни на БОВП.
Андрей Любка принес присягу
Военный отметил, что у него “реально крутой коллектив”, а условия и отношение оказались даже лучше, чем он ожидал.
– Питание и материальное обеспечение – замечательные. А ботинки, носки и зимний спальник от ВСУ – вообще топ, очень ими доволен, – отчитался перед подписчиками Любка, показавшись в пикселе.
Писатель пожаловался разве что на погодные условия. Потому что приходится жить в палатке в лесу, а при температуре –20°С это довольно “специфический” опыт, добавил он.
Впрочем, военнослужащий отметил, что есть печка, поэтому вместе с побратимами рубит дрова и так греется. Самым тяжелым дается разлука с любимой и детьми.
– Иногда просыпаюсь перед подъемом и хочется по привычке обняться, но побратимы могут не понять, – в шутку написал Любка.
В комментариях под постом отметилась жена писателя, которая призналась, что она с дочерьми «бесконечно скучает» по Андрею.
Реакция сети
Поклонники также поддержали любимого автора, поблагодарили за службу и оставили немало пожеланий.
- Берегите себя! Мы очень нуждаемся в Вашем творчестве! Оно дает силы двигаться и жить дальше.
- Удачи вам, пан Андрей! Ваши книги уже стали любимыми у украинцев и не только – поэтому удачи, охраны вселенной, победы и мира Вам и всем нам.
- Андрей, берегите себя, спасибо за службу!
- Максимальное уважение! Желаю много сил и вернуться домой здоровым!
- Спасибо и обнимаем!
- Сил, выдержки, крепкого здоровья и Божьей защиты. Спасибо вам!
Напомним, что актер Петр Крылов также присоединился к рядам ВСУ. Вопросом мобилизации артист, как и Андрей Любка, занимался с прошлой осени.
Фото: Андрей Любка