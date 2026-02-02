Писатель Андрей Любка, который недавно мобилизовался в ВСУ, принес присягу на верность украинскому народу.

Он уточнил, что уже вторую неделю на службе и постепенно привыкает к новой жизни на БОВП.

Андрей Любка принес присягу

Военный отметил, что у него “реально крутой коллектив”, а условия и отношение оказались даже лучше, чем он ожидал.

– Питание и материальное обеспечение – замечательные. А ботинки, носки и зимний спальник от ВСУ – вообще топ, очень ими доволен, – отчитался перед подписчиками Любка, показавшись в пикселе.

Писатель пожаловался разве что на погодные условия. Потому что приходится жить в палатке в лесу, а при температуре –20°С это довольно “специфический” опыт, добавил он.

Впрочем, военнослужащий отметил, что есть печка, поэтому вместе с побратимами рубит дрова и так греется. Самым тяжелым дается разлука с любимой и детьми.

– Иногда просыпаюсь перед подъемом и хочется по привычке обняться, но побратимы могут не понять, – в шутку написал Любка.

В комментариях под постом отметилась жена писателя, которая призналась, что она с дочерьми «бесконечно скучает» по Андрею.

Реакция сети

Поклонники также поддержали любимого автора, поблагодарили за службу и оставили немало пожеланий.

Берегите себя! Мы очень нуждаемся в Вашем творчестве! Оно дает силы двигаться и жить дальше.

Удачи вам, пан Андрей! Ваши книги уже стали любимыми у украинцев и не только – поэтому удачи, охраны вселенной, победы и мира Вам и всем нам.

Андрей, берегите себя, спасибо за службу!

Максимальное уважение! Желаю много сил и вернуться домой здоровым!

Спасибо и обнимаем!

Сил, выдержки, крепкого здоровья и Божьей защиты. Спасибо вам!

Напомним, что актер Петр Крылов также присоединился к рядам ВСУ. Вопросом мобилизации артист, как и Андрей Любка, занимался с прошлой осени.

Фото: Андрей Любка

