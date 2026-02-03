Суспільне Мовлення объявило дату проведения финала национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2026.

Нацотбор на Евровидение 2026 — дата финала

Финал национального отбора на Евровидение 2026 состоится в субботу, 7 февраля. Мероприятие пройдет в формате большого телевизионного концерта.

Креативный директор Нацотбора 2026 Герман Ненов отметил, что ключевой линией конкурса этого года станет месседж Будь уникальным.

— Это не просто слоган, а принцип, который мы интегрируем во все элементы шоу: от посткартов и сценического дизайна до перформансов, позиционирования участников и подхода к формированию жюри. Это закономерно, ведь для победы на Евровидении всегда нужны индивидуальность и собственный голос, — поделился Ненов.

Во время финала Нацотбора 2026 Суспільне вместе с Superhumans проведут благотворительный сбор для протезирования ветеранов. Присоединиться к сбору и сделать донат по ссылке можно уже сейчас, а также поддержать инициативу можно будет во время трансляции конкурса.

Напомним, что 70-й юбилейный конкурс Евровидение 2026 состоится в Вене (Австрия). Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал пройдет в субботу, 16 мая.

На сцену Нацотбора выйдут Jerry Heil, Khayat, Laud, Leleka, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и ЩукаРиба. Уже известно, в каком порядке будут выступать финалисты национального этапа песенного конкурса.

Источник : Суспільне

