Нацотбор на Евровидение 2026: как будет проходить голосование за победителя
Уже совсем скоро, а именно в эту субботу, 7 февраля, состоится Нацотбор на Евровидение 2026, который определит представителя Украины на главном песенном конкурсе Европы. Зрителей ждет не просто концерт, а вечер с закулисными историями, эмоциями участников и финальным выбором.
Как голосовать в финале Национального отбора на Евровидение 2026, читайте в нашем материале.
Когда смотреть Национальный отбор на Евровидение 2026
В 18:00 начнется трансляция передшоу. Ведущая видеоблога Евровидение Украина Анна Тулева расскажет о пути команд и артистов — от первых решений и идей до репетиций, смены образов и выхода на большую сцену. Зрители увидят, как именно готовятся финалисты.
В 19:00 стартует финал Нацотбора на Евровидение-2026. Ведущими главного шоу стали телеведущая Леся Никитюк и неизменный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко. Именно во время этого эфира и решится, кто представит Украину на международной сцене.
Нацотбор на Евровидение 2026: как голосовать
Имя представителя Украины на Евровидении-2026 определят совместным решением жюри и зрителей. Именно поддержка аудитории может существенно изменить итоговый результат, поэтому организаторы предусмотрели сразу два способа голосования в Нацотборе Евровидения 2026 для зрителей.
Финал Нацотбора на Евровидение 2026, как голосовать:
- Через приложение Дія принять участие в голосовании могут все желающие от 14 лет. Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел Сервисы, выбрать вкладку Опросы и поддержать одного из финалистов.
- SMS-голосование. Абонентам мобильных операторов следует отправить сообщение на номер 7576, указав цифру, соответствующую порядковому номеру исполнителя в финале. При этом с одного номера засчитывается только одно сообщение за каждого участника.
О начале и окончании зрительского голосования отдельно сообщат ведущие во время эфира.
Кто выступит в финале
Порядок выхода артистов на сцену определили жеребьевкой. В финале зрители увидят выступления десяти участников, каждый из которых представит авторскую композицию.
Порядок выступлений финалистов:
- Valeriya Force
- MOLODI
- Monokate
- The Elliens
- LAUD
- LELÉKA
- Mr. Vel
- KHAYAT
- Jerry Heil
- ЩукаРиба
Состав жюри в этом году объединил представителей разных поколений и музыкальных направлений. Среди судей победительница Евровидения-2004 Руслана, певица и автор песен ZLATA OGNEVICH, композитор и исполнитель Евгений Филатов, медиаменеджер Виталий Дроздов и режиссер и хореограф Константин Томильченко.
Во время шоу продолжается благотворительный сбор на протезирование украинских ветеранов, организованный совместно с Superhumans. Присоединиться к инициативе можно уже во время трансляции.