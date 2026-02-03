Уже совсем скоро, а именно в эту субботу, 7 февраля, состоится Нацотбор на Евровидение 2026, который определит представителя Украины на главном песенном конкурсе Европы. Зрителей ждет не просто концерт, а вечер с закулисными историями, эмоциями участников и финальным выбором.

Как голосовать в финале Национального отбора на Евровидение 2026, читайте в нашем материале.

Когда смотреть Национальный отбор на Евровидение 2026

В 18:00 начнется трансляция передшоу. Ведущая видеоблога Евровидение Украина Анна Тулева расскажет о пути команд и артистов — от первых решений и идей до репетиций, смены образов и выхода на большую сцену. Зрители увидят, как именно готовятся финалисты.

В 19:00 стартует финал Нацотбора на Евровидение-2026. Ведущими главного шоу стали телеведущая Леся Никитюк и неизменный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко. Именно во время этого эфира и решится, кто представит Украину на международной сцене.

Нацотбор на Евровидение 2026: как голосовать

Имя представителя Украины на Евровидении-2026 определят совместным решением жюри и зрителей. Именно поддержка аудитории может существенно изменить итоговый результат, поэтому организаторы предусмотрели сразу два способа голосования в Нацотборе Евровидения 2026 для зрителей.

Финал Нацотбора на Евровидение 2026, как голосовать:

Через приложение Дія принять участие в голосовании могут все желающие от 14 лет. Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел Сервисы, выбрать вкладку Опросы и поддержать одного из финалистов.

SMS-голосование. Абонентам мобильных операторов следует отправить сообщение на номер 7576, указав цифру, соответствующую порядковому номеру исполнителя в финале. При этом с одного номера засчитывается только одно сообщение за каждого участника.

О начале и окончании зрительского голосования отдельно сообщат ведущие во время эфира.

Кто выступит в финале

Порядок выхода артистов на сцену определили жеребьевкой. В финале зрители увидят выступления десяти участников, каждый из которых представит авторскую композицию.

Порядок выступлений финалистов:

Valeriya Force MOLODI Monokate The Elliens LAUD LELÉKA Mr. Vel KHAYAT Jerry Heil ЩукаРиба

Состав жюри в этом году объединил представителей разных поколений и музыкальных направлений. Среди судей победительница Евровидения-2004 Руслана, певица и автор песен ZLATA OGNEVICH, композитор и исполнитель Евгений Филатов, медиаменеджер Виталий Дроздов и режиссер и хореограф Константин Томильченко.

Во время шоу продолжается благотворительный сбор на протезирование украинских ветеранов, организованный совместно с Superhumans. Присоединиться к инициативе можно уже во время трансляции.

