Уже в субботу, 7 февраля, состоится финал Нацотбора на Евровидение 2026, по результатам которого станет известен представитель Украины на международном песенном конкурсе в Вене.

Кроме выступлений 10 финалистов, зрителей ждет шоу-программа с участием украинских звезд и международного гостя.

Кто выступит в финале Нацотбора 2026

В этом году Нацотбор откроет выступление представителей Украины на Евровидении 2025 в Базеле — группы Ziferblat. Артисты исполнят свой конкурсный трек Bird of Pray, который станет частью парада финалистов.

В интервал-актах на сцену выйдет музыкальный продюсер Нацотбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова вместе с прошлогодними представителями: Анастасией Димид, Артемом Котенко и Софией Нерсесян. Особенностью этого номера станут музыканты из Superhumans Center.

В совместном мешапе объединятся член жюри и певица Злата Огневич, а также представители Украины на Евровидении 2023 группа Tvorchi. Они исполнят свои треки One day и Bonfire.

Настоящим подарком для зрителей станет выступление победительницы Евровидения 2016, музыкального продюсера Нацотбора 2026 Джамалы. Она исполнит свой победный трек 1944 в сопровождении Симфонического оркестра Украинского Радио.

Кроме того, впервые за последние годы на Нацотбор приедет международный гость. Им станет представитель Молдовы на Евровидении 2026 — Satoshi. Артист исполнит трек Viva, Moldova!, с которым выступит на конкурсе в Вене.

Напомним, что финал Нацотбора 2026 начнется 7 февраля в 18:00 с предшоу. Концерт будет транслироваться на всех платформах Суспільного — на телевидении, радио и в диджитале.

